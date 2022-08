Policía de Brasil ingresó a Misiones para realizar un operativo y vecinos se manifestaron en contra del accionar policial

La Policía de Brasil ingresó a Bernardo de Irigoyen para realizar un operativo y generó indignación en los vecinos del municipio. En tanto, desde la fuerza provincial repudiaron el accionar de sus “colegas” y señalaron que “ellos no deben hacer eso porque se pierde la autonomía”

Si bien no es la primera vez que ocurre algo así en Bernardo de Irigoyen, los vecinos se manifestaron en contra de dicho accionar de la fuerza del vecino país. “Siempre hacen lo mismo, lo hacen con mucha impunidad”, expresó un vecino en diálogo con Misiones OnLine.

En tanto, desde la Policía de Misiones explicaron que los brasileños no pueden realizar operativos en la tierra colorada porque no es su jurisdicción. Asimismo, mencionaron que hay operativos que lo realizan en conjunto, pero este último que ocurrió en los últimos días no estaba previsto.

“Está prohibido que ellos ingresen a Misiones. Ninguna persona puede cruzar la frontera con armas, además de que no deben hacer eso porque se pierde la autonomía”, explicaron desde la Policía a este medio.

Lo cierto es que, en las últimas horas, vecinos de Bernardo de Irigoyen filmaron a los uniformados de Brasil mientras hacían un operativo tras haber hecho una persecución a un vehículo con patente argentina.

En un video que se viralizó en las redes sociales, los usuarios señalan que la Policía actúa con total impunidad y que lo hacen sin importar lo que pueda ocurrir.