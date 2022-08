Este sábado se realizó la primera charla para periodistas en Oberá

El salón principal de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en Oberá, recibió este sábado 6 de agosto a periodistas de las localidades de Oberá, Campo Viera, Campo Ramón y Alba Posse.

La presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, luego de explicar la necesidad de generar estos espacios que se trabajan como programas de apertura a la sociedad a través del Centro de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli” sostuvo que se necesita que todos comprendan que “el Poder Judicial en Argentina, y la provincia de Misiones no usa peluca, no usa toga, no se sienta en el alto, y pretendemos que la justicia esté cerca, muy cerca, porque es la única manera de conocer bien los problemas, prevenirlos e ir solucionándolos”.

Tal vez te interese leer: Más de 200 personas comenzaron el curso lengua de señas en Posadas

En la búsqueda por generar este cambio de paradigma y que la sociedad entienda cada día más el servicio de justicia, Venchiarutti señaló el trabajo que se está realizando del que surgen ”un montón de programas que a lo mejor ustedes han ido siguiendo como el de “Jueces en la Escuela”, que me convocó hace muy poco tiempo acá, y el programa de acercamiento con el periodismo”, y aseguró que “empezamos a entender que, como la sociedad crece, Oberá creció exponencialmente y en manos nuestras está llevar paz, transmitir bien la noticia y la idea, entender cómo se manejan los hechos que ocurren como consecuencia de este crecimiento”.

La Presidente les pidió a los presentes que, en conjunto, “entendamos que hay cosas que se pueden decir hasta determinado punto y otras que no porque pueden llegar a obstruir la investigación, debemos entender lo que generamos y cómo debemos manejar la información”.

Venchiarutti hizo hincapié nuevamente en el trabajo que se está realizando en el uso del lenguaje claro para lo que se generó un glosario que quedó a disposición de los presentes.

El programa “Charla para Periodistas” es una nueva actividad articulada por el Centro de Capacitación y Gestión Judicial, y cuenta con un equipo interdisciplinario de magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial.

En esta oportunidad los disertaron: el secretario del Juzgado de Violencia Familiar 1, Edgardo Adrian Palchevich; la secretaria del Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (RUAAM), Claudia Galeano; y los secretarios del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, Alejandra Barrionuevo y Waldemar Cricel, este último en su abordaje como especialista en materia penal.

Los temas que se trabajaron en debate fueron:

-Recomendaciones para el Tratamiento mediático de la violencia de género.

-Sugerencias para coberturas periodísticas responsables sobre niñas, niños o adolescentes en infracción o en presunta infracción a la ley penal.

-Recomendaciones para el Tratamiento mediático, la identidad de los protagonistas de una noticia.

La temática surge de diversas reuniones y a pedido de los destinatarios reconociendo como tal una herramienta necesaria para la realización de coberturas responsables en esas cuestiones.

Continuando con el acercamiento entre el Poder Judicial y los periodistas, en los próximos meses se desarrollarán 2 jornadas más, en las ciudades de Eldorado y Posadas.

#Nacionales #Economía Bruno Ruggeri es el nuevo secretario de Provincias de Interior en reemplazo de Silvina Batakishttps://t.co/olGrnOgWe0 — misionesonline.net (@misionesonline) August 6, 2022