“Me encanta que sea para los chicos, me encanta darles un producto que ellos quieren y se merecen”, expresó la creadora de muñecas artesanales para niños, Gloria Fontela

Gloria Fontela, es una emprendedora que se dedica al rubro de la muñequería infantil artesanal. Comenzó con su proyecto hace más de 5 años debido a la dificultad económica que se presentó en su familia por la enfermedad de su hija. Hoy su producto es una de los más queridos en el rubro de juguetes artesanales.

“Empecé con pocos clientes, amigos y familiares. Luego me extendí por las redes sociales y hoy en día tengo muchos pedidos de ‘peponas’. Me encanta que sea para los chicos, me encanta darles un producto que ellos quieren y se merecen. Mis manualidades mágicas, es un proyecto que une artesanías y juguetes. Los pepones miden de 60cm a 65cm y traen dos cambios de ropa: un vestido y una muda de ropa deportiva”, explicó.

Además, se ofrecen más cambios de ropa a elección, chupetes, pañales y zapatillas. Es fácil de limpiar y está hecho de material hipoalergénico. Su creadora los define como “pepones de apego”, por el lazo que se forma entre los niños y sus juguetes. Vienen de diferentes tamaños: desde 5cm hasta un metro.

“Casi todos mis trabajos son pedidos especiales, los clientes me dan las indicaciones. Mi mayor satisfacción es entregar productos que los clientes imaginaron. Y poder brindarles una sonrisa a los niños”, sostuvo Fontela.

El emprendimiento se encuentra en redes sociales como @todomuñequerias o en Facebook como Fontela Gloria. No se encuentra en ferias.

