Desde el sector tealero de Misiones esperan un dólar diferencial para las exportaciones regionales tras la llegada del nuevo ministro de Economía

La situación económica del país que desfavorece a los exportadores de té de la región tras la suba de la moneda extranjeram incrementó los precios de los artículos empleados en la producción y ocasionó una gran brecha de valor que imposibilitó la competitividad con otras empresas extranjeras.

En el marco de la asunción del ministro de Economía, Sergio Massa, el productor y empresario tealero, Jonathan Klimiuk, expresó que los productores están ansiosos por escuchar las medidas de Massa ya que los sectores de exportadores regionales sufren una demora en el tipo de cambio.

“Se necesita que se sincere con la problemática porque el costo del dólar es muy elevado e impacta al incremento de los fletes, fertilizantes y la energía empleada para generar el producto. Se requiere con urgencia una alternativa o un cambio diferencial para las exportaciones de la zona”, afirmó Klimiuk.

Las esperanzas de los productores están basadas en las nuevas medidas que deberá tomar el actual ministro para solucionar la situación. “Los colegas del sector tealero buscan hacer llegar al economista las inquietudes y posibles alternativas de costo a través del Gobierno provincial. Massa conoce mucho y tiene un gran equipo económico, Argentina debe recuperar empleos e ingresos de divisas, es fundamental apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)”, sostuvo.

En este sentido, explicó que el exportador de té lo puede hacer a cualquier parte del mundo, pero tiene 5 días hábiles para realizar el cierre del tipo de cambio presente en la factura: “Hoy es de $132 aproximadamente, se habla de una devaluación de 30% de dólares comparándolo al año pasado. Sumado al incremento de un 80% y 100%, según el caso de los artículos que se usa en la producción. Entonces, tras el atraso en el cambio es imposible competir con los demás exportadores”, aseguró Klimiuk.

Por otro lado, sobre las retenciones, Klimiuk sostuvo que no son cobradas en el rubro tealero a diferencia del sojero: “La soja estaba entre 90 o 95 pesos por las retenciones del 33% a 35%. Pero hoy mi rubro está a $132, según el día en que se liquide, afectando a todos los artículos ya mencionados”, manifestó.

La economía regional que se exporta está basada en productos como el tacaco, té, yerba y madera, que a su vez, generan numerosas ofertas de empleo para los misioneros. En este marco, el empresario tealero comentó que “son activadas fundamentales para que los municipios función bien y hoy hay un retraso en todas las actividades por la situación del país”.

Para el mes de octubre se espera la cosecha del té, pero por la inflación no se logra satisfacer el valor esperado: “En el exterior pasaron los precios de dicho producto, pero el incremento presentado al momento de venderlo no fue aceptado ya que se mantiene el mismo costo en otros lugares, excepto en Argentina. El mercado no soporta estas adiciones por lo que dificulta ser competitivo en este contexto”, aseveró.

Con respecto al valor de los fertilizantes, señaló que fueron incrementados a nivel mundial por la guerra entre Rusia y Ucrania. “El primero es uno de los mayores productores del producto”, afirmó. Sumado a ello, el cepo cambiario acrecentó aún más la incertidumbre y como ejemplo, agregó que la bolsa de fertilizante costaba $4000 el año pasado, pero actualmente está entre $7500 a $8000, reflejo de la suba.

En la actualidad la venta de té en el exterior vale cerca de 1,05 dólares por kilo del producto. “Se mantiene los montos, por lo tanto, no hubo incrementos para el sector regional. Sumado a que se exportará menos cantidad por la sequía del año pasado que afectó directamente a las plantaciones, en un porcentaje de 20 a 30 porcientos menos de producto”, concluyó Klimiuk.