Misiones | Polémica por certificados médicos truchos presentados por dos docentes y firmados por una endocrinóloga que niega su participación

Federico Esquivel, abogado de una médica endocrinóloga de Posadas, afirmó que se presentaron certificados a nombre de la profesional que no coinciden con su firma, letra, con diagnóstico que no se relaciona con su especialidad y un membrete que no es el que usa habitualmente la profesional.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/08/08-05-RedCiudadana-Federico-Esquivel-Medica-denuncia-a-docentes-falsificacion-de-firmas-certificados-7.46.mp3

Federico Esquivel – Red Ciudadana

El letrado relató que estos dos docentes presentaron a principios de agosto certificados médicos por diversas patologías, como ser lumbalgia, «algo que no coincide a lo que se dedica la profesional ya que es endocrinóloga».

En ese sentido, Esquivel mencionó que desde Auditoría Médica del Consejo General de Educación (CGE) se comunicaron con la médica para corroborar si estos certificados habían sido emitido por ella y si las patologías aludidas eran de su incumbencia, cuestión que la profesional no reconoció como propias de su autoría.

Esquivel confirmó que en el caso del docente masculino Carlos G., fue paciente de la endocrinóloga, incluso tenía su número de contacto. En tanto, la víctima lo llamó para comunicarse y solicitar una explicación pero no tuvo éxito. Por otro lado, negó que la otra paciente, Alicia C., se haya atendido con la médica.

«La justicia lo único que se remite a la firma, la estampa, sea o no del docente, no investigan quien hace estos certificados, quien los vende o administra», manifestó. De este modo, aseguró que existe una presunción de que hay docentes que de algún lugar compran este tipo de certificado desacertados por diversas razones.

Esquivel confirmó que tiene fuentes fiables que le mencionaron que estas certificaciones apócrifas se compran. Por otra parte, indicó que lleva desde hace tres años un juicio de otra médica y están aguardando que el CGE tome medidas con el docente que presentó certificado médico falso.

«Los médicos son colegas y se conocen en su gran mayoría, desde el CGE llamaron a esta médica y le consultaron si el diagnóstico y su letra le correspondían, porque no era de su especialidad», rememoró.

Luego, sostuvo que llamó la atención de la auditoría el contenido del mismo. «La doctora negó que haya sido ella, ya que no diagnostica de esa manera», expresó.

Esquivel explicó que los certificados mencionados parecen como «escaneados», ya que consideró «están borrosos». Por lo tanto, la damnificada denunció a los docentes de manera penal por el hecho.

«En el caso de la primera médica que comenté, soy abogado querellante y estamos esperando una resolución del Juzgado de Instrucción II con el Juez Monte, y en el caso actual de la endocrinóloga presentaremos y haremos los trámites pertinentes para que seas sancionados los docentes», expresó.

Por último, aseveró que «no es normal realizar este tipo de acontecimientos, más viniendo de un personal de la educación que debe trasmitir respeto y buenos modales».

