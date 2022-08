Rusia | Condena a 9 años a la basquetbolista de Brittney Griner en tenencia de drogas

(Reuters) -Un tribunal ruso sentenció a nueve años de cárcel a la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner tras hallarla culpable de introducir de forma deliberada en Rusia cartuchos de vapeo infundidos con cannabis pese a ser ilegales.

La sentencia de Brittney Griner podría allanar el camino para un intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos que incluiría a la deportista de 31 años y a Viktor Bout, un ruso encarcelado en Estados Unidos que fue un prolífico traficante de armas.

Griner había suplicado antes al juez que no «acabe con su vida» con una dura condena de prisión por introducir cigarrillos electrónicos infundidos con aceite de cannabis, antes de romper a llorar en el tribunal.

El fiscal ruso pidió que Griner, dos veces medallista de oro olímpica y estrella de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA), sea condenada a nueve años y medio de prisión si es declarada culpable de llevar drogas ilegales a Rusia.

Brittney Griner fue detenida en el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo el 17 de febrero con cartuchos de vapeo que contenían aceite de hachís en su equipaje. Se declaró culpable, pero dijo que no tenía intención de llevar una sustancia prohibida a Rusia ni de hacer daño a nadie.

«Cometí un error honesto y espero que su sentencia no acabe con mi vida aquí», dijo Griner en el tribunal antes de romper a llorar. «Mis padres me enseñaron dos cosas importantes: una, asumir tus responsabilidades y dos, trabajar duro por todo lo que tienes. Por eso me declaré culpable de mis cargos».

El caso lanzó a la deportista texana de 31 años a la vorágine geopolítica desencadenada cuando el presidente Vladimir Putin envió tropas a Ucrania el 24 de febrero.

Con las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en su punto más tenso desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962, el presidente estadounidense, Joe Biden, está presionado para intervenir en favor de sus compatriotas retenidos en Rusia.

«Sé que todo el mundo sigue hablando de peones políticos y de política, pero espero que eso esté lejos de esta sala», dijo Brittney Griner.

El cannabis es ilegal en Rusia tanto para fines medicinales como recreativos

Los abogados de Griner dijeron que debería ser absuelta, pero que si el tribunal considera necesario castigarla, debería ser tratada con indulgencia, considerándola una leyenda del deporte junto a Usain Bolt y Michael Schumacher.

«En el sprint está Usain Bolt, en la Fórmula 1 Michael Schumacher y en el baloncesto femenino está Brittney Griner», dijo al tribunal la abogada Maria Blagovolina, socia del bufete Rybalkin Gortsunyan Dyakin and Partners.

Joe Biden sobre la condena a Brittney Griner: «Es inaceptable»

El veredicto llega aproximadamente seis meses después de que a la deportista estrella de 31 años, Brittney Griner, fuera detenida y los fiscales rusos la acusaran de intentar contrabandear menos de 1 gramo de aceite de cannabis en su equipaje.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que la sentencia de prisión que recibió Griner es «inaceptable».

«Hoy, la ciudadana estadounidense Brittney Griner recibió una sentencia de prisión que es un recordatorio más de lo que el mundo ya sabía: Rusia está deteniendo injustamente a Brittney. Es inaceptable, y pido a Rusia que la libere de inmediato para que pueda estar con su esposa, seres queridos, amigos y compañeros de equipo», señaló Biden en un comunicado.

