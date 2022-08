Rumbo a Qatar 2022: vuelven a la acción las principales ligas de Europa con la presencia de varios argentinos

Este fin de semana, varios campeonatos del viejo continente volverán a ver acción luego del receso veraniego. Lionel Messi, reciente campeón de la Supercopa de Francia, verá su estreno con el PSG ante el Clermont, mientras que “Cuti” Romero, “Dibu” Martínez, Lisandro Martínez y Julián Álvarez debutarán en la Premier League. Además, en Alemania, Lucas Alario se estrena ante el Bayern Munich.

Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y este fin de semana dará inicio una temporada atípica para el fútbol mundial. Y es que debido a que el inicio de la Copa del Mundo será en el próximo mes de noviembre, la actual temporada se verá interrumpida por la cita mundialista, además de que muy probablemente, los jugadores opten por regular su rendimiento para llegar en las mejores condiciones a fin de año.

En este contexto, tres de las cinco principales ligas de Europa verán su inicio este fin de semana, dando el puntapié inicial con partidos interesantes. En cuanto a los argentinos, varios pilares de “La Scaloneta” comenzarán su camino rumbo al Mundial.

Es el caso de Lionel Messi, Leandro Paredes, Cristian Romero, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Alexis MacAlister, Lisandro Martínez y Julián Álvarez, jugadores claves y regulares en las convocatorias de Lionel Scaloni y que de no mediar inconvenientes, serán parte de la lista final de 26 citados para Qatar 2022.

Premier League

Quienes verán sus estrenos primeramente, serán los jugadores de la liga inglesa. La jornada iniciará el día viernes con el choque entre Crystal Palace y Arsenal, pero no será hasta la mañana del día siguiente que los argentinos tengan su debut.

El sábado desde las 11 AM (hora argentina), “Cuti” Romero se presentará con el Tottenham ante el Southhampton, mientras que en paralelo, Dibu Martínez y Emiliano Buendía se estrenarán con el Aston Villa visitando al Bournemouth.

En el caso de Buendía, deberá aprovechar las pocas opciones que le queden a la mano para encontrar un lugar en la lista definitiva, a pesar de ser un habitual convocado en cada fecha FIFA.

En cuanto al rival de los argentinos, el Bournemouth habría posado sus ojos en otro prospecto argentino, el cual recientemente tuvo su estreno con la Selección absoluta: Marco Senessi.

El actual jugador del Feyenord finaliza su contrato a fin de temporada y no vería con malos ojos un cambio de aires hacia la Premier League. Además, una operación de estas características le haría ingresar algo de dinero a San Lorenzo, entidad formadora del central.

Ya en la mañana del domingo, y desde las 10, Lisandro Martínez tendrá su debut con la camiseta del Manchester United, en un equipo de los “Diablos Rojos” completamente renovado, de la mano de Erik Ten Hag. La llegada del zaguero argentino fue un pedido expreso del ex entrenador del Ajax de Ámsterdam, donde ya lo había dirigido la pasada temporada.

En este estreno, Martínez deberá enfrentarse al Brighton de otro argentino: Alexis MacAlister. El ex jugador de Boca se encuentra en la misma situación que Buendía, por lo que deberá pujar fuertemente por un lugar en la lista final.

Otro argentino que puede ser de la partida es Alejandro Garnacho. El juvenil citado por Javier Mascherano será muy tenido en cuenta por Ten Hag y su formación puede ser clave de cara al futuro.

Por último, Julián Álvarez verá acción por primera vez en la Premier League cuando el Manchester City visite al West Ham de Manu Lanzini, a partir de las 12:30. “La Araña” ya tuvo su estreno en las redes, el pasado sábado, en la derrota 3-1 ante Liverpool por la Comunnity Shield.

En cuanto al ex River, Lanzini no formó parte de las últimas convocatorias y perdió mucho terreno en el Seleccionado Nacional desde su lesión en la previa del Mundial de Rusia de 2018, por lo que su situación actual no indica que pueda entrar en la consideración a menos de 4 meses para el inicio del Mundial.

Ligue 1

Pasando al plato fuerte, el capitán Lionel Messi comenzará a encarar una temporada clave en su carrera este sábado a partir de las 16. El PSG, reciente campeón de la Supercopa de Francia, comenzará su defensa del título ante el Clermont como visitante, con Cristophe Galtier como nuevo DT, y con una renovación que se encuentra en pleno movimiento.

Como parte de esta reconstrucción, el nombre de Leandro Paredes aparece en la puerta de salida parisina y podría sumarse a la ya consumada migración de Ángel Di María.

De hecho, parece ser que los destinos de Paredes y Angelito estarían nuevamente vinculados, ya que el volante central de la Selección Argentina tendría acordado su pase a la Juventus de Turín, donde hace poco recaló el héroe de la última Copa América.

Además, quien debutará no solo en su nuevo equipo sino en una nueva liga es Nicolás Tagliafico, quien fue transferido desde el Ajax al Lyon, y verá su estreno en el día de mañana, a las 16, cuando su equipo choque ante el Ajaccio.

Finalmente, en Alemania, Lucas Alario hará su estreno en el Eintracht Frankfurt ante el todopoderoso Bayern Munich, mañana desde las 15:30. Alario se encuentra en una situación similar a Buendía y MacAlister, por lo que dependerá de él si consigue un último lugar a Qatar, aunque el panorama pinta complicado con la gran irrupción de Julián Álvarez.

Con respecto al resto de ligas (Italia y España), el inicio de los campeonatos está pactado para el próximo fin de semana, donde jugadores como Paulo Dybala, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Nicolás González, Ángel Correa, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Marcos Acuña, Alejandro Gómez, Gonzalo Montiel y Guido Rodríguez, entre otros, comenzarán con la temporada.

En el aire quedan resolver los casos puntuales de Paredes y Giovani Lo Celso, quienes se encuentran próximos a recalar en nuevos clubes. El caso de Lo Celso es el que más incertidumbre despierta, ya que inexplicablemente no fue tenido en cuenta por Antonio Conte en el Tottenham y podría volver a Villareal.

Repasá la agenda completa de los argentinos en Europa

Viernes

15:30 Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich

16:00 Lyon vs Ajaccio

Sábado

11:00 Tottenham vs Southampton

11:00 Bournemouth vs Aston Villa

16:00 Clermont vs PSG

Domingo

10:00 Manchester United vs Brighton

12:30 West Ham vs Manchester City