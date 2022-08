Lionel Scaloni íntimo: el secreto del éxito de la Selección y qué cambió en el equipo

El DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni habló sobre este gran presente de cara al Mundial de Qatar 2022, próximo a iniciar en el mes de noviembre. “Lo bueno de este equipo es que sabe que en algún momento hay que sufrir”, aseguró.

Cuando Lionel Scaloni comenzó su ciclo era muy difícil de augurar que la selección argentina iba a llegar al Mundial de Qatar 2022 con él todavía como DT, siendo campeona de América y de la Finalissima, con un invicto de 33 partidos. La Albiceleste logró construir un equipo sólido, con un funcionamiento aceitado, pero principalmente logró consolidar un grupo que se muestra muy unido dentro y fuera de la cancha.

Scaloni, quien no suele dar muchas entrevistas individuales y se limita mayormente a pronunciarse en conferencia de prensa, participó del podcast ‘La Selecta’ con los periodistas Martín Reich y Seba Varela del Río, donde destacó la importancia que tiene esa unión del vestuario para su éxito.

“Es mucho más importante eso que después el sistema táctico y la estrategia y todo lo que venga relacionado al futbol”, aseveró el DT en la primera parte de la entrevista que ya está disponible en Spotify. En esta larga conversación, que se desdobla en dos episodios, el entrenador profundizó sobre esta idea.

“Eso es tan importante como atacar, defender… Pero es importante que el jugador salga convencido de lo que quiere, lo que le dice el entrenador, de lo que van a hacer sus compañeros, porque eso marca la línea de todos. Y lo pudimos conseguir más allá de algún momento de dificultad. La línea de chicos que vinieron, está clara”, comentó.

Tras iniciar como DT interino, Scaloni fue afirmándose en el puesto sin tener grandes pergaminos como entrenador ni contar con grupo de estrellas consagradas a su disposición. Fue dándole lugar a un grupo nuevo de jugadores que lograron encajar a la perfección con Lionel Messi y Ángel Di María, entre otros jugadores que se sostuvieron de etapas anteriores.

“El comportamiento, entender cómo es estar acá. Todo se hace más fácil cuando todos miran y reman para el mismo lado y todos tienen la idea clara. Lógicamente así es más fácil. Porque ante un contratiempo, podés solventar más fácil porque sabés a dónde vas. Eso es lo que pasó en estos años”, concluyó el DT.

A poco más de tres meses del Mundial de Qatar 2022, la hermandad del plantel es evidente y la identidad futbolística se hace cada vez más fuerte. Scaloni se ha encargado de encontrar los intérpretes necesarios para sacar a relucir una de las mejores versiones de Lionel Messi y la ilusión de ver al equipo triunfar en la próxima cita mundialista es cada vez mayor.

Las frases más destacadas de Scaloni

“Hubo una época en la que la Selección no era tan respetada, para mí era extraño, porque cualquier jugador anhela con jugar en la Selección, es lo máximo para un futbolista jugar al menos un partido. Es algo único”.

“Nunca tuve problemas de hablar adentro de un grupo. Mi mayor virtud fue siempre ser un tipo positivo en los grupos. Cuando tenía que hablar, hablaba. Nunca me preocupó hablar con franqueza y sin vueltas adelante de un grupo”.

“A estos chicos les podes decir una mentira una vez, pero a la segunda ya te marcan”.

“Antes del primer partido (como técnico de la Selección) No estaba muy tranquilo, pero sabíamos (él y su cuerpo técnico) muy bien lo que queríamos y apuntábamos. El objetivo era sumar jugadores y que todos sientan que podían jugar en la selección. Teníamos muy marcado lo que teníamos que decir”.

“Yo soy solamente un entrenador de fútbol y nada más que eso, en un país como Argentina te podes confundir, pero nosotros en el cuerpo técnico lo tenemos claro. Sólo hablamos de fútbol y nada más que eso, si nos creemos más, es un error. Hablamos siempre desde el rol de entrenar a los jugadores y de tener un comportamiento ejemplar, cómo tienen que ser cuando entran al predio. Después, cada uno tiene su vida y ahí nosotros ya no entramos”.

“Estuve en muchos grupos en la Selección y nunca hubo mal ambiente, siempre fue espectacular. Lo que pasa es que cuando ganas, siempre parece que está todo mejor que antes. Pero no es así. En la Selección que jugó las finales de 2015 y 2016 o la del Mundial 2014, el ambiente habrá sido igual que este, pero cuando ganás se magnifica”.

“Es evidente que el ambiente del grupo es muy bueno. Si el que está al lado tuyo es más que un compañero, seguramente te duele más que le vaya mal o que cometa un error, entonces duplicás esfuerzo. Si la vibra es buena, las cosas negativas como un gol en contra, una expulsión o un gol errado, las tomás de otra manera. Eso ayuda”.

“Antes a lo mejor ante el primer revés el ambiente era más negativo y repercutía, esto creemos que ahora no pasa y si hay alguna cosa negativa, el equipo tiene con qué atravesar esa situación”.

“Lo bueno de este equipo es que sabe que en algún momento hay que sufrir”.

“Hay momentos de dificultades. No hay una selección que domine el 70-80% del partido, pero sí hay equipos que pretenden llevar el gasto del partido. Pero hay momentos que hay que atrincherarse, sentirse que estamos en dificultad. Eso es lo que intentamos decirles a los jugadores y que lo llevamos bastante bien. Antes cuando una selección como la Argentina jugaba contra una de las denominadas ‘más débiles’, si te tenían la pelota dos minutos ya te preocupaba. Pero eso hoy no tiene por qué preocuparnos”.

“Cualquier entrenador te va decir que prefiere ganar jugando bien, que ganar a toda costa, no es todo ganar. Siempre ganar ayuda, pero si ganás jugando bien o ganás con lo que como entrenador propusiste, es mucho mejor y el camino es más fácil”.

“Un poco de mérito es que después de la Copa América 2019, se siguió con el trabajo nuestro y no se cambió. No siempre cuando no se ganás un fracaso, en esta sociedad sé que eso es difícil de entender”.

“Cuando asumimos, el perfil de jugador que convocábamos era un perfil bastante vertical. Más allá de que teníamos jugadores de buen pie, intentábamos ser verticales y con el correr de los partidos. y en vista de los jugadores que destacaban, nos dimos cuenta de que tal vez había que dar un cambio y poner jugadores de buen pie, que jueguen todos bien y que eso iba a llevar a que todos jueguen mejor. Eso fue lo que fuimos mutando», destacó.

«En algún momento también hemos cambiado el sistema táctico, aunque no es realmente importante, en algún momento puede que tengas que cambiar. Nunca tuvimos problema en hacerlo y creo que es una obligación cuando el rival te está sometiendo o cuando tenés que ir a buscarlo”.

“No tiene mucho sentido pensar continuamente en el Mundial. Faltan tantos partidos… tantos días que pueden pasar muchas cosas. Hay que seguir mirando a los jugadores que están y a los que pueden llegar a pelear por un lugar. Nosotros ya tenemos a los rivales marcados, los miramos, pero no podés estar tres meses mirando a los rivales continuamente”.