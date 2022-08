Este viernes inicia el Primer Congreso de Recursos Humanos en el Parque de Conocimiento de Posadas

Emilce Errubidarte y Daniel Praus, integrantes de la Asociación Misionera de Recursos Humanos, destacaron la importancia de la capacitación profesional. En ese contexto, brindaron detalles del primer Congreso de Recursos Humanos que será este viernes en el Parque de Conocimiento de Posadas.

Daniel Praus sostuvo que es importante preguntarse el porqué de las capacitaciones en el marco del Primer Congreso de Recursos Humanos ya que es importante definir los objetivos, analizar el desempeño de los empleados, ver las necesidades de las capacitaciones a través de esto y realizar un plan anual para el siguiente año.

En ese sentido, señaló que es importante que los líderes en recursos humanos acompañen el proceso de los empleados, tales como “cuestiones con respecto a la aptitud y actitud, el por qué no lo logra, si sabe, si quiere, si puede”. Destacó que el profesional lo ayuda a capacitarse, y a motivarlo para que el empleado logre los objetivos fijados.

A su vez, Errubidarte mencionó que, si el personal a capacitarse es profesional, puede aportar o intercambiar ideas en ese proceso. “Es una manera de retroalimentarse entre todos los participantes”.

Praus ejemplificó con un caso de venta de un producto que tuvo innovaciones y el vendedor debe conocer estas especificaciones. “Si cambian las especificaciones técnicas de algo, el empleado debe adaptarse constantemente el mercado”.

Segùn Praus, son relevantes los indicadores de gestión. Subrayó que existen organizaciones que tienen sus Capacitaciones Profesionales diseñadas, las cuales muestran un enfoque en el mando medio, y quien esté a cargo debe motivar y trasmitir energía a quienes tenga como colaborador.

“Un buen líder acompaña y se da cuenta en cuestiones de actitud o aptitud del empleado, sin esperar una próxima evaluación de desempeño y analiza de este modo si hay desvíos o irregularidades”, mencionó.

Errubidarte, por su parte, aseveró que existen diversas maneras de motivar: “Generar una sana competencia, por ejemplo, a fin de año destacar al empleado que más se capacita, premiarlo con un diploma, un regalo en particular, un aumento económico o un viaje que involucre otra capacitación”. Indicó que como en su gran mayoría los cursos son virtuales, es importante sumar horas de capacitaciones a través de diversas plataformas.

Praus afirmó que hay ascensos verticales y horizontales, por ello la relevancia de aprender diariamente. Incluso, que la persona que se destaca es aquella que tiene la competencia de aprendizaje y del “saber hacer con un logro o meta”. En ese sentido, nombró: “saber hacer desde los conocimientos, saber hacer desde las habilidades, saber poder hacer, saber querer hacer”.

Rememoró que anteriormente se premiaba sólo el conocimiento, pero en la actualidad se premia el logro, teniendo en cuenta todos los saberes mencionados.

Sobre la capacitación diaria, Praus señaló que existen dos posturas que, dependiendo del tipo de industria y si es pequeña o grande, comparten o no el conocimiento con sus trabajadores. Pero, lamentó que muchas veces por miedo de que se expanda en otros lugares, o que se vaya de la misma.

Errubidarte destacó que, desde la gestión del área de Recursos Humanos, debe pensarse en una herramienta como un todo para el colaborador, sin pensar en que puede irse de la empresa con estos conocimientos. “La empresa debe brindar una experiencia completa por la que la persona elija quedarse y ponerse el saco de la compañía”.

Praus reflexionó que el riesgo máximo de capacitar es no hacerlo. “Alguien inicia un negocio de venta, la gente nueva que no conoce y no se le enseña el modelo de atención al cliente, no sigue la línea por la que por ahí se destaca la industria. Lo mismo sucede cuando alguien vende un producto que no es, por no saber, puede tener consecuencias con defensa del consumidor”.

Con respecto a los beneficios, resaltó que son innumerables. “El conocimiento ayuda, el saber ser y hacer por sobre todos. Pero se necesita tener los objetivos definidos a largo plazo, y de este modo es más fácil capacitar al personal”.

Este viernes será el primer Congreso de Recursos Humanos, el cual está organizado por la Asociación Misionera de Recursos Humanos. Su presidente, Emilce Errubidarte, detalló que será a partir de las 9 de la mañana en el salón Eva Perón del Parque del Conocimiento, en el oeste posadeño.

“Será una jornada de capacitación, y habrá profesionales de toda la provincia, de Corrientes, Buenos Aires; buscamos generar debates y el rol del profesional de Recursos Humanos, y generar redes con diversas personas”, aclaró. Además, dijo que es abierto a todo público, y tiene un costo por ser una actividad completa. La inscripción es a través de las redes sociales.