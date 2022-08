Posadas | El joven apuñalado en la zona del Mástil no quiso ser trasladado al hospital: “No le voy a dejar tirados a mis perros”, explicó

Francisco Farakiel Ferreyra, es el joven apuñalado este mediodía en la zona del Mástil en Posadas, y se negó a ser trasladado al hospital Madariaga para recibir una mejor atención, porque, “no le voy a dejar tirado a mis perros, yo no me separo de ellos”.

Ferreyra es el joven apuñalado este mediodía, vive en la calle y con respecto a la agresión contó que, “como vivo en la calle, siempre se me cruzan muchos atrevidos. Estábamos anoche con este flaco que viene solamente a molestar, se hace pasar por aborigen, y yo reconozco que él tiene mis cosas, mi plata, mi encendedor. Ahí le rompí la rodilla, ni me rescaté y me dio un puntazo”.

El joven que sueles ser visto rodeado de varios perros también contó que realiza “malabares, mi pasión es la música y la lectura. Pero cuando me encuentro desesperado tengo que ir a pelear por dinero, y todo en beneficio de mis perros. La gente de la calle es muy atrevida. A un par ya le curé, acá la gente me conoce, hasta la policía sabe cómo soy. Yo nunca voy a caer por ladrón, porque yo me gane el cariño y respeto de la comisaria tercera”.

El joven se negó a ser trasladado al hospital, porque no quería dejar a la deriva a los perros que lo acompañan en su vida diaria, contó que con el están “Tir, Kamikase, Fogos, Raptor, y por ahí anda su gemelo Houdini y Eracles. Yo fui adoptando a estos perros de la calle, son mi tratamiento psicológico. Ellos me ayudan mucho, soy una persona que sufre de esquizofrenia, ellos son mi terapia, son mi familia”.

Tras recibir la atención en el lugar de la agresión, Ferreyra contó que, “me entregaron medicamentos para los dolores, y también los medicamentos para la esquizofrenia”.

Ya agregó que, “estoy en la calle desde que falleció mi mamá, desde que tengo 22 años. No quise saber más nada, y me largué a viajar. Con mis primeros 4 perros tardamos de Oberá a Corrientes Capital, 2 meses y medio caminando. Y ahí me di cuenta que esa era mi vocación, cuidar los animales”.

Por último, Ferreyra dijo que su sueño es “vivir dignamente, estar con mis perros y seguir con mi sueño que es formar un refugio de animales para poder seguir rescatando animales. Ese es mi sueño, y se va a llamar Perros Caminantes de Rutas”.

También solicitó la colaboración de la gente, dijo que necesita una mochila, prendas de vestir y alimentos para sus perros. Se lo pueden acercar a la zona del Mástil de Posadas, en la zona de la avenida Mitre y la avenida Uruguay.