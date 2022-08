El fútbol misionero homenajeó a Yamila Rodríguez luego de la consecución del pasaje al Mundial 2023

La jugadora misionera, que se encuentra de vacaciones en la capital, fue galardonada en el club Guaraní Antonio Franco por su trayectoria en el fútbol femenino, como así también por los logros obtenidos en la última Copa América.

Los días de Yamila Rodríguez continúan siendo soñados. Y es que luego del pitazo final el pasado viernes en el partido ante Paraguay por el tercer lugar de la Copa América, la misionera ha vivido momentos de absoluta felicidad y regocijo.

Si bien la propia Yamila mantuvo siempre un perfil bajo como es característico en ella, y eligió pasar estos momentos en la intimidad de circula familiar, este miércoles por la tarde se hizo presente en el club Guaraní Antonio Franco donde fue homenajeada por su trayectoria como referente del futbol femenino a nivel nacional, como así también por sus más recientes logros internacionales.

En una breve conferencia de prensa, donde también se hicieron presentes el vicegobernador de la provincia, Carlos Arce, el ministro de deportes Héctor Corti, Nelson Castelli, presidente de la Liga Posadeña y autoridades del club franjeado, Yamila recibió distintos reconocimientos y se animó a responder algunas preguntas por parte de los medios.

Visiblemente emocionada, la misionera tocó distintos tópicos: las claves de su buen momento, el camino recorrido, lo que se viene a futuro y la actualidad del fútbol femenino en la Argentina.

“Estoy agradecida a la pequeña Yami por haber seguido el camino del fútbol. Si bien he jugado a otro deporte como es el rugby, y de hecho estuve a punto de viajar con la Selección, lo pensé mejor y dije que me gustaba el fútbol”, expresó.

“Siempre seguí, nunca bajé los brazos, incluso después de todas las cosas que me pasaron en el camino y ahora veo hacia atrás y puedo ver a todas las chicas que vienen. Pensar que yo empecé así, en el club Huracán, ahora me veo y digo ‘no puede ser’”, manifestó Yamila.

En esta línea, la misionera criticó el poco apoyo que recibe el fútbol femenino en la Argentina, y pidió más compromiso con la categoría.

“Yo creo está muy claro que falta compromiso. Nosotros teníamos mucho en juego, no solo por nosotras sino por las que vienen atrás: si nosotros no ganábamos esto, el fútbol femenino iba a caer y no le iban a dar bola”, disparó.

Además, criticó la televisación del torneo, la cual fue de manera exclusiva de DirecTV, a excepción de los últimos dos partidos.

“Lo que pasó la otra vez, que pasaron el partido por TV Pública a ninguna nos gustó, porque si van a alentar o apoyar al fútbol femenino que sea desde el principio. Yo tenía a mi mamá, mi familia y amigos no tenían DirecTV y así como juegan los chicos, nosotras también queríamos salir”, denotó la misionera.

Y agregó: “Cuando se trata de la Selección Argentina, no importa si es masculino o femenino, la gente siempre quiere verlo. Estos colores no se negocian”.

Por último, y pensando en el mundial del próximo año, Yamila manifestó que esta oportunidad la toma como una “revancha personal”.

“Yo hasta que no vea mi nombre en la última lista para el mundial no me voy a relajar. Me pasó de jugar un repechaje, estar ahí toda la fecha FIFA y terminar quedando afuera de la convocatoria”, expresó.

“Todo esto que logré es un cambio en mi vida y por suerte ahora tengo esta revancha”.

Luego de la conferencia de prensa, el vicegobernador de la provincia, Carlos Arce, dialogó con Misiones Online y manifestó lo que significa poder destacar a Yamila.

“La verdad que es un placer recibir a Yamila Rodríguez, que es la deportista más importante que tiene hoy la provincia, después de la tremenda Copa América que jugó y que gracias a sus goles clasificamos al Mundial”, comentó.

“Hay que destacar su humildad y su arraigo, algo que siempre menciona en cada una de sus entrevistas. Ella siempre habla de su familia y que podría haberse ido de vacaciones a cualquier otro lugar, pero elige Misiones para poder estar con sus seres queridos”.

Además, el ministro de deportes, Héctor Corti, también se pronunció acerca de lo que significa tener a Yamila Rodríguez visitando la provincia.

“Estamos muy emocionados y muy felices de tener a nuestra ídola aquí en Misiones, al menos unos días”, dijo Corti.

Además, el ministro señaló que la figura de Yamila Rodríguez “significa mucho porque es un ejemplo. Ella siempre tuvo un sueño, y hoy por suerte los pudo cumplir. Esos sueños también lo comparten muchos chicos de la provincia, y ojalá puedan cumplirlos como ella. Por eso el deporte es una política de estado y en ese camino estamos intentando enfocarnos”, destacó.

Una vez finalizado el protocolo para los medios, la figura de la Selección Nacional, se dispuso a jugar con un combinado de jugadoras locales, quienes cada fin de semana disputan la liga posadeña femenina, y que pudieron disfrutar de algunos minutos con Yamila.

Estoy súper feliz de estar acá y poder disfrutar con mi gente. Ahora vamos a jugar un poquito al fútbol”, cerró la misionera.

Mirá las mejores imágenes de la visita de Yamila Rodríguez a Guaraní: