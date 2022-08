Responsabilidad Social Empresaria: un método para que las organizaciones puedan adquirir mayores beneficios y aportar a la sociedad

Ruth Vargas, integrante del Movimiento Industrial Misionero (MIM), explicó que actualmente cada vez más empresas asumen la responsabilidad social, debido a que los consumidores buscan adquirir productos y servicios que protejan el medioambiente y aporten a la sociedad.

Sin embargo, estas organizaciones nacen con un fin económico por lo cual dichas acciones deben respetar ese objeto para lograr la sustentabilidad en el tiempo.

En este sentido, comentó que no se trata solamente de aportar dinero a una escuela, realizar donaciones, otorgar cosas materiales o preocuparse por la ecología: “Yo quiero destacar que las empresas tienen un fin económico y no tiene que perder ese fin. Para que sea sustentable esa acción en el tiempo tiene que tener y respetar ese objeto económico”, indicó.

Según Vargas, para hacer una acción estratégica de responsabilidad social, hay que estar incluido en toda la cadena de valor, ver en qué puede beneficiar a los trabajadores, a los productores, a los acreedores, a los clientes e ir incorporando esas acciones para que tengan sustentabilidad.

Por otro lado, agregó que una empresa misionera firmó un convenio para que sus trabajadores puedan terminar la escuela secundaria. En este marco, señaló que eso puede ser una estrategia, y destacó que muchas veces no se necesita tanta inversión económica para hacer acciones de responsabilidad social: “Existe un mito en el cual las empresas se basan en la falta de dinero para realizar estas acciones. Es al contrario, muchas veces esas acciones pueden ayudar a crecer y tener mayores beneficios económicos dentro de la empresa”, precisó.

Distintos métodos, como capacitar al personal, tener flexibilidad con los trabajadores, que realicen actividades y que se los premie, son maneras de fidelizar a los miembros de dichas organizaciones. Por esto, las empresas adquieren un beneficio indirecto y “que la gente quiera trabajar en la empresa, que no se quiera ir y que los recursos que vos implementes con ese personal no esté tirado a la basura por no tener gente capacitada”, aseguró Vargas.

Las grandes compañías como Google y Facebook tienen un reporte de responsabilidad social que a la vez, sirve para obtener otros beneficios dentro de la empresa, por otorgar esa bonificación a los trabajadores, al medioambiente y a la sociedad. “Después hacen un reporte y tienen un beneficio económico, uno de los que más les gusta a los empresarios es la extensión de impuestos”, amplió.

En la misma línea, se debe buscar la forma de que esas acciones tengan relación con la cadena de valor, con los trabajadores, con los clientes y proveedores. Como ejemplos, sostuvo que una buena manera de crear estrategias es contratar a proveedores locales o armar estrategias entre varias empresas para suministros, reducir el agua y la energía: “Hay muchas maneras de beneficiar a la empresa haciendo estas acciones”, remarcó.

Las acciones de responsabilidad social deben ser estratégicas, se debe buscar tener sustento en el tiempo y que la empresa obtenga un beneficio. No se trata de donar por donar, manifestó Vargas, porque no es solamente llamar la atención del cliente. Por esto, se debe analizar cuál es el objetivo y acción de la empresa y apuntar a reducir el impacto negativo que hace la empresa hacia el ambiente y la sociedad: “Como yo puedo aportar o devolver eso, y que también vuelva, tiene que ser un feedback, no solo para hacer una moda porque la gente se da cuenta al final y no es rentable”, subrayó.

Acerca del panorama de Misiones, Vargas mencionó que cada vez se reconoce más lo que es la responsabilidad social empresaria, y las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) progresivamente lo van ejecutando. Sin embargo, todavía creen que a veces es un gasto, o que es externo a la cadena de valor: ” Falta educar y concientizar en ese aspecto para que puedan ser implementadas estas acciones y que también las beneficie económicamente, porque sino perdería el objeto de lo que es una empresa”, concluyó.

