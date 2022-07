Denunció que le usurparon la identidad en redes sociales para estafar con alquileres temporarios en el interior de Misiones

Alicia Saldivar ofrece alquileres temporarios en Posadas, y denunció que personas desconocidas estafaron a través de las redes sociales utilizando su imagen. Fue escrachada, pero pudo aclarar la situación con los turistas damnificados.

La mujer contó a Misiones Online sobre la situación particular que le toco atravesar a principios de esta semana, habían utilizado su imagen en una cuenta trucha de Facebook para realizar estafas con alquileres temporarios en el interior de la provincia de Misiones.

Comienza su relato contando que, “el lunes me despierto con una noticia que me dejo shockeada porque fue la primera vez que me pasa una cosa así. Yo tengo departamentos temporarios en Posadas, y publico todo el tiempo mis avisos, mis flyer, fotos de mis departamentos en diferentes grupos de Misiones”.

Ya agregó que, “esto sucedió en el grupo Turismo Misiones, una amiga me muestra una captura de pantalla con mis fotos, y con otro nombre. Habían ocupado mi foto para armar un Facebook y de esa manera estafaron a turistas que habían reservado cabañas. Ese mismo día me escracharon 2 veces, una chica de Oberá que le habia sucedido a ella y creo que la otra chica era de Posadas”.

Tal vez le interese leer: Sostienen que “la falta de oferta de alquileres y el aumento del precio en los contratos afecta gravemente al inquilino”

Tras enterarse de la situación, lo primero que hizo Saldivar fue realizar un descargo en el mismo grupo de la red social, explicando sobre la situación, y afirmando que el único lugar en el cual ella posee departamentos para alquilar es Posadas. Además, se puso en contacto con las personas que habían sido estafadas, y pudo aclarar la situación.

“Les explique que era mi foto, pero que ese no es mi nombre. Marcele Sevillanita es el nombre que habían utilizado. Ellas me pidieron disculpas por el escrache, y me contaron que ya le habían cobrado la mitad del valor de la reserva. Que habían hecho una transferencia a una cuenta del banco Macro. Ellas piden la ubicación del lugar, a lo que estas personas esquivaban, y la ubicación nunca llego, y después le bloquearon el número”, explicó la mujer

Y agregó que, “hace 3 años que me dedico a esto, mucha gente me conoce, y amo lo que hago, pongo todo de mi para que todo esté bien. Me sentí muy mal por esta situación”.

Según explicó Saldivar, estas personas desconocida habían usado la misma portada de su Facebook, y “también la foto de perfil. Pudimos averiguar que ese perfil fue creado hace 2 o 3 días y tenía solo 2 seguidores que eran de Tucumán”.

Y agregó que no pudo realizar la denuncia en la Red Social, y que tampoco realizó denuncia policial, porque, “me bloquearon y tuvo que hacer otra gente la denuncia para que Facebook pueda sacar eso, o no sé, si ellos se autoeliminaron. Me permitieron hacer el descargo en el grupo, mucha gente se solidarizó conmigo, y saben mi trayectoria en este rubro”.

“Sentí que usurparon mi identidad”, afirmó Saldivar, a la vez que recomendó a quienes buscan lugares para alquilar por las redes sociales que, “tienen que fijarse mucho las características de los teléfonos, que sea de Misiones, o Posadas. Tener una idea de a donde se está depositando dinero también, es bastante complejo el tema”, remarcó.