Reviví el programa completo de esta semana de 3 Miradas

El miércoles se transmitió por la pantalla de Misiones Online Tv un nuevo programa de 3 Miradas, que contó con la visita de Javier Vera, propietario de cañas Cachapé; Patricia Bertolotti, licenciada en Comunicación Social, y Liliana Elizabet Maderner, emprendedora de Maná Chic.

El programa 3 Miradas se trasmite todos los miércoles a las 21 horas y en cada edición visitan emprendedores, empresarios y profesionales destacados de la provincia de Misiones. El segmento es conducido por María Bower, Rosana Spaciuk y Adriana Bahniuk.

3 Miradas | Maná Chic: un emprendimiento misionero de indumentaria y accesorios destinado a los más pequeños

“Maná Chic” es un emprendimiento que ofrece indumentaria y accesorios infantiles. Liliana Maderner, emprendedora y creadora de la marca, contó que el objetivo es llegar a los niños y a los adultos a través de productos, con felicidad y optimismo.

“Los chicos tienen muchos sueños y a veces como grandes se debe tener un poco de niño interior y soñar un poco. Los sueños hacen llegar a los objetivos, que fue en mi caso lo que me ayudo muchísimo”, afirmó.

La emprendedora contó que la idea surgió hace dos años y medio aproximadamente, porque tiene una niña de 8 años que padeció una patología genética, entonces debió buscar una manera de sustentar el tratamiento qur tenía costos elevados. “Ella desde que tenía un año usaba accesorios que yo le hacía, con cuero ecológico, cintas, cosas que yo iba jugando y diseñando. A las mamás les empezó a gustar lo que hacía y en los cumpleañitos infantiles me preguntaban de dónde los conseguía”, detalló.

A partir de allí y debido a la crisis que atravesaba, se le ocurrió comenzar a realizar estos accesorios y destinarlos a la venta. Comenzó vendiendo a las mamás de las niñas de la escuela, pero a medida que comentaban entre clientes, la marca fue creciendo.

Debido a la pandemia y al auge de las redes sociales, Maná Chic, empezó a expandirse hasta llegar a tener consultas de otras provincias.

En ese momento, Liliana soló confeccionaba artículos para niñas, pero al obtener más público que solicitaba por accesorios e indumentaria para niños, decidió buscar un equipo para ampliar su gama de productos.

“Yo sé lo básico de corte y confección que lo aprendí de mi abuela, ella fue la que me guio. Vino de Polonia con su familia de chiquitita, fue una gran comerciante, yo me crié en ese nicho aprendiendo mucho de ella, de contabilidad, de cómo manejar los productos. Creo que ahora se me despertó un poco el legado que ella me dejó”, expresó.

Actualmente, Maná Chic se transformó en proveedor de locales de otras provincias y cuenta con dos líneas de negocio. “La línea premium trabaja con el diseño y con los materiales y la línea más económica para que puedan tener opciones a un costo menor”, señaló.

A través de Facebook, Instagram y Twitter se pueden visualizar los productos que tienen en stock o bien solicitarlos personalizados, ya que se trabaja a pedido. También en www.manachic.com.ar y por medio del número 3764759714 se encuentra disponible el catálogo de artículos.

Como mensaje para los interesados en emprender, Maderner comentó que no es fácil, siempre hay tropiezos y caídas. “Hay que tomar todas esas cosas que van pasando y que nos ponen tristes. Yo comencé por una crisis y eso me ayudó a llegar a mi objetivo, a tener éxito. El día de mañana me veo con más proyectos y objetivos, más que nada para dejar un legado a mis niñas y que puedan llegar a esta marca”, concluyó.

3 Miradas | Cachapé, la empresa misionera que se mantiene en el mercado hace casi 40 años: “Tratamos de innovar constantemente”

Cada primero de agosto es una tradición tomar caña con ruda. A través de este ritual se cree que ingiriendo tragos de esta bebida al iniciar el día se atrae la salud y la suerte, también se aleja la envidia y los maleficios. Existen diferentes versiones, algunos dicen que son siete sorbos, otros tres tragos, uno largo o un vaso entero, pero siempre en ayunas.

La costumbre está ligada al Norte argentino, más específicamente, en las provincias de Misiones y Corrientes, pero a lo largo de los años se extendió por todo el país. Esta es una tradición milenaria, que proviene de los pueblos originarios de América, quienes reconocían los múltiples beneficios y propiedades de la ruda.

Javier Vera, propietario de Caña Cachapé, es mendocino y siguió el legado de su padre lo que le hizo llegar hasta Misiones. “Estoy agradecido por el trabajo luego de haber pasado los años difíciles de pandemia, soy optimista por naturaleza y emprendedor. En la empresa tratamos de innovar constantemente”, describió.

Vera contó que hace más de 40 años su padre era gerente de la compañía y en 1983 la empresa se vendió por lo que en ese momento su papá pensó en esta región y decidió asociarse. Seguidamente, explicó que hace 35 años atrás nació Cachapé.

“Mi papá tuvo una percepción, venía de la industria vinícola y sus clientes lo conocían. Cuando apostó por este rubro de la caña, los clientes lo apoyaron y así fue creciendo en el mercado”, expresó. Además, destacó que se mantuvo en el tiempo por la innovación constante de productos como la Caña Pica Palos. Contó que se vende en el interior de Misiones o Licores Tres Fronteras.

Posteriormente, relató que fabrican alcohol etílico y fraccionan en la provincia. En ese marco, señaló que los productos que venden son para mayoristas.

Destacó que la venta es a través de botellas de vidrio retornable a modo de contribuir con el medio ambiente. Sin embargo, mencionó que cuando los países vecinos solicitan otro tipo de botellas, se adapta. Indicó que desde hace 20 años utilizan este contenedor para la venta.

Vera relató que proviene del área de informática, pero por una necesidad de continuar con la empresa familiar, se incorporó en primer lugar con la parte de administración y gestión de la compañía. Después que fallece su padre se hizo responsable total de la empresa.

Afirmó que la calidad de la caña hizo que perdurarán a lo largo de los años, y sostuvo que, al ser una microempresa con tan sólo diez empleados, consideró que el costo de Marketing y Publicidad es alto. En ese sentido, relato que se acercó a Bartender de la zona para que experimenten con los tragos que hace Cachapé.

Por otro lado, Vera manifestó que anhela incorporar más tecnología con la finalidad de “conquistar nuevos mercados”, se refirió en este caso al llegar a más lugares de Argentina. “Por estar en un rinconcito del país cuesta llegar un poco más a otros lados, aquí está todo centralizado en Buenos Aires”, lamentó.

Vera rememoró que, en el 2019, durante el confinamiento obligatorio por Covid-19, incursionaron en el fraccionamiento de alcohol etílico. “Contribuimos con la salud misionera, con productos de aquí y trabajadores de la zona, fue una manera de aportar en un momento muy difícil”, señaló.

Finalmente, indicó que en aquel momento no entregaban en todo el país, y aquí en Misiones se abasteció gracias al trabajo de la empresa. “En momentos difíciles es donde se ven los resultados”, enfatizó.

3 Miradas | “Vivimos en un mundo donde la privacidad prácticamente no existe”, sostuvo Patricia Bertolotti, licenciada en Comunicación Social

Patricia Bertolotti licenciada en Comunicación Social visitó el programa de 3 Miradas de este miércoles en donde expresó sus conocimientos relacionados al campo digital, dando recomendaciones y precauciones para el uso diario.

“La comunicación digital se da por las nuevas tecnologías y además brinda un cambio completamente rotundo en la comunicación”, sostuvo Patricia Bertolotti.

Con respecto a la identidad digital, resaltó que “es una forma de presentación virtual con las nuevas tecnología y redes sociales que contamos. Toda la información forma un perfil con nuestro historial e interacciones en la web”.

Por otra parte, dijo que “vivimos en un mundo donde la privacidad prácticamente no existe, y tenemos qué ser conscientes que dejamos rastros en nuestras publicaciones, y por más que eliminemos, quedan guardados en una base de datos que va archivando la vida de cada persona”.

Otras de las recomendaciones que refirió en el programa, es el buen uso de las redes sociales, hacerlo responsablemente y tener en cuenta que imagen queremos mostrar.

Para finalizar volvió a resaltar, que “con la aparición de Internet, nuestra información queda expuesta fácilmente en la red, por lo que cada usuario debe tener cuidado y tomar medidas preventivas para evitar problemas posteriores, que en la mayoría son irreversibles”.