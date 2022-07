3 Miradas | Maná Chic: un emprendimiento misionero de indumentaria y accesorios destinado a los más pequeños

“Maná Chic” es un emprendimiento que ofrece indumentaria y accesorios infantiles. Liliana Maderner, emprendedora y creadora de la marca, contó que el objetivo es llegar a los niños y a los adultos a través de productos, con felicidad y optimismo.

“Los chicos tienen muchos sueños y a veces como grandes se debe tener un poco de niño interior y soñar un poco. Los sueños hacen llegar a los objetivos, que fue en mi caso lo que me ayudo muchísimo”, afirmó.

La emprendedora contó que la idea surgió hace dos años y medio aproximadamente, porque tiene una niña de 8 años que padeció una patología genética, entonces debió buscar una manera de sustentar el tratamiento qur tenía costos elevados. “Ella desde que tenía un año usaba accesorios que yo le hacía, con cuero ecológico, cintas, cosas que yo iba jugando y diseñando. A las mamás les empezó a gustar lo que hacía y en los cumpleañitos infantiles me preguntaban de dónde los conseguía”, detalló.

A partir de allí y debido a la crisis que atravesaba, se le ocurrió comenzar a realizar estos accesorios y destinarlos a la venta. Comenzó vendiendo a las mamás de las niñas de la escuela, pero a medida que comentaban entre clientes, la marca fue creciendo.

Debido a la pandemia y al auge de las redes sociales, Maná Chic, empezó a expandirse hasta llegar a tener consultas de otras provincias.

En ese momento, Liliana soló confeccionaba artículos para niñas, pero al obtener más público que solicitaba por accesorios e indumentaria para niños, decidió buscar un equipo para ampliar su gama de productos.

“Yo sé lo básico de corte y confección que lo aprendí de mi abuela, ella fue la que me guio. Vino de Polonia con su familia de chiquitita, fue una gran comerciante, yo me crié en ese nicho aprendiendo mucho de ella, de contabilidad, de cómo manejar los productos. Creo que ahora se me despertó un poco el legado que ella me dejó”, expresó.

Actualmente, Maná Chic se transformó en proveedor de locales de otras provincias y cuenta con dos líneas de negocio. “La línea premium trabaja con el diseño y con los materiales y la línea más económica para que puedan tener opciones a un costo menor”, señaló.

A través de Facebook, Instagram y Twitter se pueden visualizar los productos que tienen en stock o bien solicitarlos personalizados, ya que se trabaja a pedido. También en www.manachic.com.ar y por medio del número 3764759714 se encuentra disponible el catálogo de artículos.

Como mensaje para los interesados en emprender, Maderner comentó que no es fácil, siempre hay tropiezos y caídas. “Hay que tomar todas esas cosas que van pasando y que nos ponen tristes. Yo comencé por una crisis y eso me ayudó a llegar a mi objetivo, a tener éxito. El día de mañana me veo con más proyectos y objetivos, más que nada para dejar un legado a mis niñas y que puedan llegar a esta marca”, concluyó.

