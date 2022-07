Liga Profesional | Ibarra pierde un jugador clave de cara a los próximos partidos

El mediocampista se ausentó este miércoles de la práctica en Ezeiza por un golpe en su rodilla. A la espera de los resultados de sus estudios, el “Negro” no tiene certezas de poder usarlo el domingo ante Partonato. Además, Benedetto se resintió de su tobillo. Panorama complicado.

Las preocupaciones vuelven a surgir a Boca de cara a una nueva fecha de la Liga Profesional. Esta vez, la ausencia de Martín Payero en el entrenamiento de este miércoles por la mañana llamó la atención y más aún después cuando se supo la razón de su falta. El último refuerzo no pudo entrenarse por un golpe en su rodilla y en los próximos días se realizará estudios médicos para saber si existe una lesión. Hasta tener el parte médico no se sabe si podrá estar o no para el encuentro de este domingo contra Patronato.

«Martín está muy bien, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Nos puede dar mucho. Lo estamos evaluando para ver si podemos contar con él para el fin de semana», había dicho el técnico de Boca sobre el volante de 23 años que llegó desde Inglaterra hace algunos días. Este miércoles, el Negro se llevó la mala noticia del golpe que sufrió Payero y, excepto que los estudios sean positivos, está casi descartado para el partido contra el Patrón.

Primero, Ibarra iba a definir si Payero formaba parte de los concentrados para jugar contra Patronato y, como fue de público conocimiento, el golpe sufrido del volante lo marginó de las grandes chances que tenía de estar este domingo. Se cree que, de movida, el ex Banfield no estaría en los concentrados para cuidarlo, ya que hoy en día Boca no tiene ningún apuro.

Payero venia de hacer su debut contra Estudiantes pero todo parece indicar que tendrá que reposar unos días más para volver a sumar minutos.

¿Cómo está Payero futbolísticamente?

El mediocampista viene de la Segunda del fútbol inglés y en los últimos cinco meses solamente pudo sumar 13 minutos. Por eso, la idea es empezar a meterlo de a poco en el equipo y este domingo, ante el equipo de Paraná, tenía la chance de ir al banco de suplentes.

Su falta de continuidad en Inglaterra fue la razón por la que se abrió la chance de que llegara a Boca (lo había pedido Sebastián Battaglia, que lo conocía de su paso por el Taladro) y también la causa por la que, al arribar al club, necesitó un tiempo extra para ponerse en condiciones.

En cuanto a números, Payero lleva cuatro goles y 12 asistencias en 79 partidos en su carrera, un promedio nada despreciable considerando las estadísticas de otros volantes del plantel de Ibarra, como por ejemplo Pol Fernández (cinco gritos y cuatro asistencias en 74 encuentros en Boca), o Cristian Medina, un tanto y tres pases gol en 62 presentaciones.

Al margen de eso, Payero suele manejar la pelota parada en todos los equipos donde jugó, tanto en los córners como en los tiros libres cerca del área, y de ahí proviene su gran cantidad de asistencias. Ibarra lo quería cuanto antes, pero tendrá que esperar.