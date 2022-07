El sábado por la tarde en Apóstoles se produjo el vuelco de un camión que realizaba el transporte de bebidas alcohólicas y los vecinos se llevaron cervezas del lugar. Valeria Coleto es propietaria de la empresa de transportes y dijo a Misiones Online que, “les guste o no, me robaron y quiero que cuando tomen esa cerveza piensen que dejaron a una madre y a una hija sin trabajo”.

Y agregó que, “nosotros pusimos a funcionar ese camión, no porque somos millonarios, sino porque tengo una hija que mantener”. A la vez que pidió a las personas que se llevaron los cajones de cervezas tras el vuelco de un camión, que devuelvan los envases y los cajones, luego de consumir las cervezas.

En referencia a lo que ocurrió el día del vuelco, Coleto contó que, “ni bien llegue al lugar escuchaba a la gente decir que se lleve, si total está todo asegurado. También me decian que se llevaban porque estaba en la vía pública. Pero estaban ahí porque ocurrió un siniestro, no porque yo fui y puse toda esa cantidad de cerveza ahí, y no amerita que la gente se lleve”.

La mujer también aseguró, que tras salir a pedir la devolución de los envases y de los cajones, recibió amenazas telefónicas, “hay gente que llama amenazándome, diciéndome que yo no tengo vergüenza de estar llorando por cosas que tenían seguro. Primero y principal, vergüenza tienen que tener todos los que me saquearon, yo tengo la frente bien en alto”, dijo.

Y agregó que, “anoche recibí 2 llamadas de números anónimos, encima que me amenazan no dan la cara”.

Coleto afirma que “no somos millonarios. Con mi hermano pusimos a funcionar el camión en febrero, somos emprendedores”, a la vez detalló la carga que tenía el camión, “eran 24 pallets, 1200 cajones y también habia 1 o 2 pallets, que contenía latas de cerveza Stella Artois. Que venían con premios, copas de vidrio que la gente se llevaba sin problemas. Cuando usen esas copas quiero que piensen en mí y en mi hija. Porque yo estuve juntando la carga hasta lo último, las únicas personas que me ayudaron, fueron amigos de mi familia. El resto estaba esperando a ver que se podía llevar, así es la sociedad apostoleña”.

Tal vez le interese leer: Video | Apóstoles: camión perdió el control, volcó la carga y los vecinos se llevaron la cerveza

La mujer también detalló que no es la propietaria de la carga, que solo realizaba el transporte de la misma, que el traslado era de 12.000 envases aproximadamente, “por eso apelo a la conciencia de la gente, que por lo menos me devuelva los cajones y los envases. Solamente una persona ayer me devolvió 3 cajones. Yo no soy un ogro, soy una persona trabajadora y estoy en todo mi derecho de reclamar lo mío. Se perdieron aproximadamente 10 millones de pesos”.

Coleto también indicó que, “sigo enojada, porque no salgo del asombro de la falta de coherencia, porque yo puedo entender que se lleven comida, pero estamos hablando de cervezas”. Con respecto a las partes del camión que se habían llevado las personas, la mujer contó que ya so los habían devuelto, “me las dejaron tiradas en el portón de la chacra”.

Por último, al conductor del camión, la mujer señaló que, “todavía no dimos con el paradero del camionero, creemos que todavía no se atreve a dar la cara por lo que pasó. Todo lo que hizo en el día de ayer fue mandarme una foto por Whats App de su renuncia. Dejó abandonado el camión y se fue. Ni siquiera tuvo la decencia de decirme, mira, volqué la carga”, puntualizó Coleto.

Por último, Coleto dejó su número de teléfono para quienes quieran comunicarse con ella para devolver los envases o los cajones. “Pueden comunicarse al 3758-488585, yo no quiero tomar represalias contra nadie, lo único que quiero es que tengan la buena voluntad de devolverme”.