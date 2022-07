“Piensen en una madre que reclama los restos de su hijo, necesitamos un lugar donde ir a llevarle flores a Mario”, expresó Eliezer Golemba

Este martes, se cumplió una semana de la orden de allanamientos dispuesta por Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, en búsqueda de los restos de Mario Golemba, cuyo expediente se investiga como “desaparición forzada de personas”.

Eliezer Golemba, hermano menor de Mario, acompañó los operativos durante toda la semana pasada y, este martes viajó hacia la localidad de Oberá para presenciar el allanamiento ordenado en una vivienda del casco céntrico.

Eliezer hoy tiene la misma edad que tenía su hermano mayor cuando desapareció aquel 27 de marzo del 2008. Durante esta mañana, visitó al Obispo Damián en la Capital del Monte y a la salida, dialogó unos minutos con Misiones Online.

“Yo no lo conocía al Obispo Damián pero siempre estuvo en contacto conmigo y mis padres. Estuvo siguiendo la causa y, a partir del comunicado que hicimos en redes sociales por el aniversario del año pasado, él fue uno de los primeros en comunicarse conmigo. Yo rescato que justo llegaba Semana Santa y, entre las intenciones que tiene la iglesia católica, pusieron la causa de Mario como una de las más importantes”, expresó.

Mostró su agradecimiento por el acompañamiento del Obispo, quien en todo momento estuvo en contacto con la familia de Mario Golemba. “Él se emocionaba porque en algunas capillitas del interior se seguía mencionando el caso de Mario. Estoy conmovido, porque yo no soy católico y él lo sabe. Me sorprende esa predisposición y compromiso con la causa, ese es el rol de la iglesia, involucrarse en estos hechos de desapariciones, torturas y asesinatos. La biblia nos habla y nos dice que tenemos un compromiso con la sociedad”.

Mario Golemba salió de su casa el 27 de marzo del 2008 en dirección a Oberá, como destino a la consulta con una nutricionista porque tenía el objetivo de aumentar de peso para su boda, que se iba a celebrar en ese mismo año. “Mi mamá está al tanto de todo, está muy fuerte. Hizo mucho ayuno durante todos estos años, eso le da la fortaleza para aguantar todo. Esta más fuerte que todos nosotros juntos”, contó.

Pasados ocho años de la desaparición de Mario, su padre murió y según expresaron desde la familia, el hombre habría fallecido por la tristeza que le generaba el no saber sobre el paradero de su hijo, con quien tenía una gran amistad.

Eliezer comentó que diariamente se comunica con su madre y la mantiene al tanto de los avances de las investigaciones. “Me comunique con ella y le avise que no había aparecido en los lugares donde se tenían las sospechas más firmes, pero ella me dice que no importa, que ella entiende que es importante para nosotros y por más que no aparezca el cuerpo, la causa sigue”.

Durante estos días, se sumaron al expediente una gran cantidad de testimonios y, desde la familia Golemba son consientes de que las investigaciones van a continuar con el correr de las semanas. “Es un delito de lesa humanidad, es imprescriptible, puede juzgarse aún sin cuerpo. Eso nosotros lo tenemos claro y nos da mucha tranquilidad”.

Ante la interrogante que se plantó durante la entrevista, acerca de que le diría a aquellas personas que estuvieron involucradas en la desaparición de Mario Golemba, Eliezer expresó: “A los que estuvieron involucrados en la desaparición de mi hermano les diría que hay una madre que está esperando los restos de su hijo. No podemos volver atrás y decirles que no hagan esto. Si hay una institución que todos respetamos, creamos o no en Dios, es a nuestra madre. Hasta el asesino piensa en la madre y se emociona. Hay que pensar en una madre que está reclamando los restos de su hijo. De alguna u otra forma, aunque sea anónimamente, digan el lugar donde están los restos de mi hermano”.

Luego dio detalles acerca del allanamiento que se realizó durante esta mañana en una vivienda céntrica de Oberá. “Es un baldío que estaba dentro de los planes, eran datos que estaban en el plan de acción. Yo se que ellos me quieren animar para que yo no decaiga, pero es una realidad que la causa recién empieza y suena raro que diga esto después de 14 años, pero la investigación seria comenzó recién el año pasado”.

Cabe recordar que el expediente por la desaparición de Mario Golemba estuvo cajoneado por más de 12 años hasta que, recién el año pasado, la Justicia Federal tomó las riendas de la investigación. “La Fiscalía me comentaba que con esta investigación ya tienen más cuerpos que la causa provincial. Es una falta de respeto hacia esta investigación decir que lo que hizo el Juzgado provincial fue una investigación. Esto es una investigación”, sentenció.

Por último, conmovido, hizo mención a que “Yo espero que se haya roto el pacto de silencio, creo que hay muchas personas que están involucradas y quieren hablar, pero no sé porque no lo hacen, quizás no se animan, no por miedo a la Justicia sino hacia nuestra madre. Nosotros necesitamos los restos de Mario, queremos un lugar donde ir a llevarle flores que es lo que siempre reclamaba mi papá”, cerró Eliezer Golemba