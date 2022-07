A partir de agosto los transportes escolares incrementarán el costo de sus viajes a 15 mil pesos

Rosi Ocampo, representante de la Asociación de Transportistas Escolares, habló sobre la forma de trabajo que adoptaron en el rubro luego de la pandemia y la actualización de tarifas que regirán desde agosto.

«Durante el encierro, el rubro de los transportes escolares fue uno de los más golpeados. Nosotros no recibimos subsidios. Muchos colegas tuvieron que vender sus combis y se dedicaron a realizar otras actividades», dijo Ocampo sobre la situación vivida durante la pandemia de COVID-19.

«Pensamos implementar aumentos para agosto, no trabajamos con la misma cantidad de chicos que solíamos tener. A la hora de afrontar los gastos de combustible y repuestos para los autos estamos medio imposibilitados. Comenzamos con 12 mil pesos y mantuvimos hasta julio ese precio. Pero la suma del combustible es exorbitante. Nos vemos obligados en aumentar un 25%», justificó.

A su vez, afirmó que desde agosto, los transportes comenzarán a cobrar los viajes escolares en promedio 15 mil pesos ida y vuelta. Ocampo señaló que su labor no sólo consiste en llevar a los chicos hasta la escuela. «Los llevamos a la puerta, los esperamos hasta que entren, los acompañamos. Esa es nuestra obligación. Es un servicio que vale y la estamos pasando mal realmente», sostuvo.

Otro problema que enfrentan los transportistas es la falta de combustible. Según palabras de Ocampo, hay combis que cargan diesel que no se consigue: «Gastamos un montón en combustible solo recorriendo las estaciones de servicio».

Tal vez te interese leer: Vuelta a clases en Misiones: “Es una decisión familiar que los hijos continúen utilizando el barbijo en las escuelas”, señaló Galarza

Por otro lado, explicó: «Nosotros no podemos ejercer ningún servicio fuera de escolares. No podemos porque el seguro no nos habilita. Así que el fin de semana no podemos dedicarnos a otra movilización. Lo único que nos queda es aumentar el servicio escolar».

Recomendó a los padres controlar que las combis estén habilitadas, ya que actualmente circulan varias combis sin habilitación con chicos a cargo y resaltó que estas «son más baratas porque son nuestra competencia desleal; también es peligroso porque esas combis que no están pintadas como transporte escolar no tienen seguro para transportar niños. Si sale barato, por algo es».

Aclaró que la Municipalidad controla las condiciones de las combis y cómo se traslada a los chicos. «A parte de tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) nosotros tenemos que verificar cinturones, alcohol el gel y luces interiores».

También hizo hincapié en seguir utilizando el barbijo: «Yo hablé con los chicos y todos estuvieron de acuerdo en esto. Les dije ‘estamos todos con gripe, así que vamos a seguir cuidándonos acá adentro’ y todos subieron con sus barbijos».