Tomás Sniechowski, el piloto misionero que sueña con correr en el TC Pista Mouras

El piloto misionero “se puso en campaña” y busca presupuesto para ser parte del TC Pista Mouras cuando la categoría llegue al Autódromo Rosamonte de Posadas en la segunda semana de agosto.

Tomas Sniechowski quiere cumplir el sueño de correr en el TC Pista Mouras que es la categoría telonera del TC Mouras y el primer escalón para hacer camino al Turismo Carretera.

Este fin de semana, el misionero estuvo en La Plata donde se corrió la séptima fecha del año de la categoría para realizar las gestiones pertinentes. Ahora resta lo más importante, completar el presupuesto para poder ser de la partida en Posadas.

Junto con el TC Pista Mouras se presentará en la capital misionera los días 12, 13 y 14 de agosto, el TC Mouras, el TC Pick Up, la Fórmula 3 Metropolitana y la Copa Bora. La venta de entradas anticipadas ya está en marcha.

“Estuve en La Plata el fin de semana, fui a ver la carrera y a acompañar a los misioneros, Rudi Bundziak y Javier Kupski. Estuve charlando con la gente de la categoría que me hicieron sentir muy bienvenido. Estuve viendo los detalles y también tuve la primera aproximación con el equipo con el cual correría. Me sentí muy cómodo. Estamos trabajando a full para cumplir el sueño ojalá se dé, podamos estar presentes en Posadas, que la gente se quiera sumar al proyecto y podamos estar corriendo como locales. Me ofrecieron subirme a un TC Mouras pero como no tengo experiencia con este estilo de autos preferí hacerlo en el TC Pista” contó Sniechowski.