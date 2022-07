Hernán Piquín se presentó en el Montoya con su espectáculo sobre Freddie Mercury

Una renovada puesta en escena de "El show debe continuar" se presentó este sábado 23 de julio a las 21 en el auditorio del Montoya. Hernán Piquín volvió a la provincia con su renovado espectáculo basado en la figura de Freddie Mercury.

Se trata de un show distinto al que se hizo hace diez años porque, si bien se hace referencia al líder de Queen, tiene otra mirada, otro libreto, otro vestuario y coreografías e imágenes nuevas. El espectáculo se presentó este sábado 23 de julio a las 21 en el auditorio del instituto Montoya y maravilló a los espectadores.

“Su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía, la aceptación… todos se ve plasmado en este espectáculo con una impactante puesta, contado a través de 22 temas musicales de la icónica banda y sus interpretaciones como solista”, fueron algunas de los tópicos.

La propuesta artística de “El Show Debe Continuar”, repasó temas musicales como “Who wants to live forever”, “A kind of magic”, “Innuendo”, “Somebody to love”, “We are the champions”, “Under pressure”, “To much love kill you”, “I want you break free”, “Love of my life”, “Living on my own”, “Killer Queen”, “Bohemian Rhapsody”, “Save me”, “Don’t stop me now”, “In my defense”, “Another one bits the dust”, “Barcelona” y, claro, “Show must go on”.

Encabezó el elenco Hernán Piquín, quien estuvo acompañado en escena por Sofía Sciatta, Gustavo Ortiz, Nadia Mecadan, Federico Cáceres, Gloria Regina, Matías de los Santos, María Eugenia Pommosky, Tomás Martínez y María Lina Sole. La iluminación y sonido estuvo a cargo de Marcelo Aguilar, junto con el maquinista Cristian Saavedra y el asistente de vestuario Adriana Cavicchia. El libro de este show es de Sergio Marcos, con la dirección de coreográfica Laura Cattalini. Los arreglos musicales son del Maestro Gerardo Gardelín.

