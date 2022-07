“Misiones tiene una fortaleza enorme, se ha reinventado aun en los contextos más difíciles”, manifestó Fernando Meza tras analizar la actualidad del país

El ministro de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de Misiones, Fernando Meza continúa realizando actividades y proyectos para potenciar las herramientas de desarrollo de los misioneros. “A mí me gusta enfocarme en la importancia de las políticas públicas”, afirmó el funcionario.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/07/07-25-SantaMariadelasMisiones-Fernando-Meza-Trabajo-%E2%80%93gestion-objetivos-parte-1-18.35.mp3

Fernando Meza – Santa María de las Misiones

Uno de los proyectos que el Ministerio está desarrollando es el de un campeonato deportivo a nivel provincial dirigido a los jóvenes. Su comienzo está programado para el próximo 7 de agosto, en Apóstoles. “Va a ser una especie de intercolegiales de áreas de juventudes en diferentes municipios”, contó.

Las progresivas fases finales de la pandemia ayudan a que este tipo de proyectos pueda ser planeado de forma más certera. “La salida de la pandemia nos está permitiendo flexibilizar ciertas actividades”, dijo Meza.

El ministro aseguró igualmente la continuidad de otros programas, como “Espacio Amigo — Lugar Seguro”, que concientiza sobre el acoso callejero dirigido a las mujeres. “Es una representación que se necesita”, agregó.

En cuanto a la crisis económica que aqueja al país y a los eventos internacionales que la empeoran, Meza se refirió al caso de “ciertas economías que se destacaban por su previsibilidad”, que ahora están “sufriendo embates post-pandemia”. Estados Unidos, por ejemplo, registró una inflación del 9,1% en junio, con índices similares en gran parte de Europa.

Estos sucesos sin precedentes indican un cambio de rumbo en la economía mundial, mayormente representado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. “Todos esos son parámetros que indican que nos estamos adentrando en tiempos complejos, y Argentina corre con un doble riesgo”, analizó el ministro, para quien los últimos gobiernos “no pudieron encontrar una economía previsible”, sostuvo.

Tal vez te interese leer: Silvina Batakis se reunió con la Directora Gerenta del FMI, autoridades del Tesoro de Estados Unidos y del Banco Mundial

“Siempre digo que lo que perdió la política nacional es poder dar previsibilidad a la ciudadanía, y con ‘previsibilidad’ no me refiero a algo muy lejano, sino con qué me voy a encontrar mañana en el supermercado”, manifestó Meza. Esta imprevisibilidad contribuye a un cada vez más grande malestar y desánimo. “Noto esto en la calle y en la dirigencia nacional. Estamos más preocupados por lo que va a pasar en el 2023, pero tenemos que resolver el hoy. Hay gente que por ahí no tenga para la cena”, señaló.

Para el funcionario, este escenario data de los tiempos de Cristina Kirchner al mando. “Ahí claramente la inflación ya estaba descontrolada. Mauricio Macri dijo que la inflación era una muestra de la falta de una dirigencia política que se pueda hacerse cargo de eso, pero él no lo hizo tampoco, y Alberto Fernández está pasando por el mismo tránsito”, explicó.

Esta escasez de previsibilidad política contribuye a que los mandatos sociales sean más cortos. “Misiones en esto tiene una fortaleza enorme. Se ha reinventado aun en los contextos más difíciles”, afirmó Meza. El gobierno de Misiones está rutinariamente en contacto con autoridades nacionales, en búsqueda de beneficios impositivos para aumentar aun más el desarrollo de la provincia. “En agosto vamos a tener el programa ‘Ahora Canasta’ que logró el Gobernador junto con el ministro de Producción”.

El “Ahora Canasta” está pensado para artículos de primera necesidad, aunque el gobierno provincial está interesado en extender su alcance. Para esto, debe hablar con el gobierno nacional, pero Meza no se muestra muy confiado en la habilidad de Nación para comprender las necesidades de Misiones. “‘Misiones consiguió ser incluida en una ley que recibió el veto del presidente. Todo esto tenemos que explicarlo, parece una escuelita”, comentó.

Para concluir, Meza elogió el Estado de Bienestar con el que cuenta la Argentina, pero dijo que igualmente no llega a cubrir todas las necesidades. “Nuestra cobertura en ningún momento faltó, lo que tiene Argentina es una malla de protección muy amplia. Pero hoy nadie puede vivir con los beneficios sociales existentes. A la clase media le cuesta mucho llegar a fin de mes”, concluyó.