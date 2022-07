Testigos aseguran que una mujer de 68 años mandó a demoler su vivienda para desalojar a su exnuera en Posadas

Versiones dispares protagonizaron la tarde del domingo en la chacra 99 de Posadas. Una mujer de 68 años habría ordenado demoler su vivienda donde se alojaba una ex nuera, denunciando haber sufrido constantes hechos de violencia por parte de la misma.

Las primeras declaraciones que se conocieron fueron las del hijo de la propietaria de la vivienda, Diego R., quien aseguró que vienen desde hace varios meses con el conflicto familiar, ya que vienen denunciando a la ex pareja de su hermano por maltrato físico, psicológico y económico hacía su madre.

“La ex nuera de mi mamá le agrede y le pega hace tiempo, varias veces se presentó la denuncia, el pedido de desalojo y de alejamiento contra la ex pareja de mi hermano, pero no tuvimos respuestas. Entonces mi mamá la desalojo hoy y le pagó a dos chicos, que son sus albañiles, para que le ayuden y los policías le detuvieron al chico sin preguntar nada”, expresó.

Ahora, fuentes policiales consultadas por este medio informaron que la mujer que fue desalojada se presentó en la Comisaría de la Mujer zona Centro y radicó una denuncia en contra de su ex suegra, manifestando que la misma había sacado todas sus pertenencias a la calle.

A partir de ello, una comisión policial arribó a las calles 96 y 105 del mencionado barrio posadeño y constató que efectivamente había muebles y electrodomésticos fuera de la vivienda.

Los uniformados intentaron dialogar con la mujer de 68 años, quien no accedió y se mostró negativa en todo momento, no colaborando con el procedimiento.

Las mismas fuentes señalaron que en un momento dado, visualizaron que dos hombres empezaron a demoler la casa con personas dentro. Por esa razón, el Juzgado de Instrucción Dos dispuso la detención de los involucrados.

Comentaron que el inmueble quedó inhabitable por haber sido demolido en parte, como así también carecía de los servicios vitales.