Apóstoles | La dueña del camión que volcó su carga de cerveza pidió que al menos le devuelvan los cajones y envases

El sábado por la tarde en Apóstoles un conductor de un camión de cargas volcó tras perder el control del rodado, la mercadería se desparramó por el asfalto y los vecinos se llevaron cervezas del lugar. Ahora, la propietaria de la mercadería pide solidaridad.

De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, un camión, conducido por Cristian E., que transportaba bebidas alcohólicas perdió el control en una curva y la carga cayó. Afortunadamente no hubo heridos.

Sin embargo, la carga se desparramó por el asfalto y los transeúntes llevaban las cervezas. Ahora, a través de sus redes sociales, la dueña de la mercadería pide que al menos le devuelvan los cajones y envases.

“Quiero decir a todos los ladrones que aprovecharon mi desgracia que si les queda un poco de dignidad me devuelvan los cajones de cerveza, porque la carga no está asegurada y necesito reponer todo lo que pueda”, comenzó diciendo Valeria, propietaria de la mercadería.

Posteriormente, dijo “es Increíble como gente de buen nivel económico me robo sin piedad, aprovechando mi desgracia y para todos los que me insultaban diciéndome oligarca, les digo que con mucha honra, mi familia y yo laburamos todos las días, no vivimos de planes y damos trabajo”.

Por último, agregó que hubo gente de la “villa” que se llevó partes del camión y solicita que devuelvan.

El hecho ocurrió en la Ruta Provincial N° 201 en el Kilómetro 1, en la conocida curva “Rosamonte”. Mientras que el conductor del rodado aguardaba por la presencia de la Policía de Misiones, los vecinos de la zona llevaban cajones de cervezas.