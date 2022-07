Un herido tras el choque entre un auto y una moto en Garupá

En el Acceso Sur, pasando puente del arroyo El Zaimán -sentido Posadas-Garupá- se produjo un siniestro vial, entre un automóvil y una motocicleta. El motociclista sufrió lesiones de consideración.

Allí, por causas que se tratan de establecer, un vehículo Citroën Berlingo furgón, conducido por la ciudadana Daniela Itatí C. y una motocicleta marca Honda titan 150 cc., , guiada por el ciudadano e Sergio M., el cual circulaba en el mismo sentido por el carril derecho, colisionaron en el lugar.

A consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió escoriaciones varias y manifestó dolores en su brazo y pierna derecha.

En el lugar se hizo presente ambulancia que trasladó al lesionado al Hospital Escuela de Posadas.

La conductora de la Citroën Berlingo no sufrió lesiones.

Se solicitó la presencia del personal de la comisaría jurisdiccional y de Policía Científica que hicieron las perica de rigor.

Choque triple en Palermo: el culpable habría estado alcoholizado

Este domingo a la madrugada se produjo un choque múltiple en el barrio porteño de Palermo. El conductor habría estado alcoholizado, usando el celular al volante, y con la visión ofuscada por la niebla. Una de las personas involucradas evitó que se escape antes de que llegase la policía.

El conductor responsable, de 25 años, conducía un Mercedes-Benz C250 al momento de chocar con otros dos vehículos: un Renault esperando un semáforo en rojo y un Hyundai estacionado en la vereda. El accidente sucedió en la intersección de las calles Scalabrini Ortiz y Córdoba, y resultó en una mujer rompiéndose el brazo y siendo trasladada a un hospital.

Uno de los ocupantes de los vehículos accidentados sufrió también una leve contusión, pero está fuera de peligro, según transcurrió. El conductor del Mercedes-Benz habría intentado escapar después de colisionar con el segundo vehículo, pero fue interceptado por el conductor del Renault, que lo demoró hasta que llegó la policía.

En diálogo con Crónica, el conductor de uno de los vehículos dijo que estaba esperando el semáforo cuando sintió un fuerte «latigazo». «Siento el latigazo desde atrás, que era el chico que venía en el Mercedes-Benz». Sobre la fractura sufrida por la mujer, contó que «había personas que iban a cruzar y habían bajado de la vereda. Cuando me chocan, todos intentan volver a la vereda y esta chica tropieza y se cae. Ahí mi auto le pega a la chica, sólo le pega, ella cae mal, y aparentemente se fracturó el brazo al caer», manifestó.

El acusado de perpetrar el hecho habría intentado tomar gaseosa antes de ser sometido al test de alcoholemia en un intento por modificar sus resultados. «A mí esto me complica la vida porque yo tengo a mis dos hijos pequeños aquí conmigo, uno de ellos es autista. Mi esposa no trabaja y no sé cómo voy a hacer estos días», afirmó el conductor de Renault, que había obtenido su vehículo hace veinte días y lo estaba usando como taxi.

Las autoridades y afectados están a la espera de las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad cercanas, que podrían incriminar aun más al joven protagonista.