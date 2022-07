TC Mouras | Fin de semana complicado para Rudi Bundziak en La Plata

El piloto misionero había tenido problemas en su coche durante la clasificación, por lo que ocupó la posición n°23 en las series de este domingo por la mañana. En las series pudo remontar y finalizó octavo en la final, sumando puntos importantes para el campeonato.

No fue el fin de semana ideal para Rudi Bundziak en el TC Mouras. Luego de haber declinado la chance de participar en la fecha del Turismo Carretera en Posadas el pasado fin de semana, el misionero decidió enfocarse de lleno en la competencia que lo tiene como líder indiscutido.

Sin embargo, la jornada n°10 no lo trató de la mejor manera. Primero, el día sábado, la transmisión de su Chevrolet no dio para mas y dejó al misionero en la 23ra posición de la clasificación. Previamente, la niebla no lo había dejado participar de la tercera tanda de entrenamientos.

Con este panorama, el oriundo de Puerto Iguazú encaró las series con el cuchillo entre los dientes, partiendo desde la 12va posición en la serie n°1. El de la tierra colorada metió una remontada clave, finalizando en la quinta ubicación, lo que lo depositó en la décima plaza para la largada en la final.

Sin embargo, la punta quedaba lejos, por lo que “Rudito” siguió con la cabeza tranquila y escaló hasta donde pudo, quedando octavo cuando se bajó la bandera a cuadros.

Bundziak se mantiene líder del campeonato con 323 unidades, lejos de su inmediato perseguidor, Jerónimo Teti, quien ostenta 283.5 puntos. El top 3 lo cierra Tomás Brezzo con 279 unidades, y le mete presión al segundo.

La próxima jornada será el 14 de agosto, y el autódromo Rosamonte será el encargado de poner el trazado para la acción en el TC Mouras.