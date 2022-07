El pequeño, de tan solo un mes de vida, fue trasladado desde la unidad de neonatología de Posadas hacia el Hospital Garrahan junto a su padre. Su familia pide la colaboración de la comunidad para ayudar al niño.

Luis Maximiliano Dos Santos tiene tan solo un mes de vida y ya se encuentra luchando por continuar con ella. Debido a distintas complicaciones durante su gestación, el pequeño se encuentra con problemas pulmonares y renales, los cuales le han ocasionado distintos episodios donde casi pierde la vida.

Su madre, Estela, dialogó con Misiones Online y contó la historia del pequeño Maxi, como así también los problemas que lo llevaron a esta situación.

“Yo tengo un problema en el corazón, un pequeño agujero de unos dos centímetros, pero eso no había afectado el embarazo en ningún momento”, comentó la mujer.

Estela explica que cuando transitaba el séptimo mes de gestación, fue derivada hacia Posadas para realizarse diversos estudios por su afección cardíaca, pero que primero debía vacunarse en contra del covid-19.

“Yo no me había puesto la vacuna, no quería, pero mi médico me dijo que si no me vacunaba no me iban a atender en Posadas. Después de que me vacunaron, el bebé se volvió loco en mi panza y yo levanté fiebre”, explicó.

“Parece que con los movimientos que hizo, se enredó en mi panza con el cordón y la placenta”, mencionó Estela.

Al momento de su nacimiento, el pequeño Maximiliano fue trasladado a una unidad de terapia para su monitoreo, debido al bajo peso que tenía.

“Me dijeron que iban a ser unos días nada más los que iba a estar en terapia. Como mucho una semana”, relató la madre del pequeño.

A partir de allí, comenzaría el calvario para la familia, oriunda de San Pedro, ya que a lo largo del mes, se le practicaron distintos estudios, donde se constató que Maxi padece problemas pulmonares y renales.

“Él ahora tiene suspendida la leche incluso, porque no puede retenerla, devuelve todo”, contó su mamá.

En las últimas horas, Maximiliano fue trasladado a Buenos Aires, al Hospital Garrahan, donde permanece en terapia intensiva.

“Solo viajó su papá porque con mis problemas del corazón la paso muy mal”, explicó Estela.

Actualmente, su familia se encuentra realizando una colecta para palear los gastos del pequeño, como asi también los medicamentos.

Quienes tengan la intención de colaborar, pueden hacerlo comunicándose al 3751528754 o bien pueden realizar una donación en el CBU 0000003100069005010584.