Mega Seguridad SRL y el Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (Sipted) suscribieron un convenio inédito a nivel regional, por el cual la empresa le brinda a sus empleados que lo necesiten la posibilidad concluir sus estudios y de hacerlo gratuitamente.

El convenio se firmo en el marco de un encuentro en las instalaciones de la empresa, con la presencia de la ministra de Trabajo de la Provincia, Silvana Giménez, la Directora del SiPTeD, Lic. Antonella Coletti, la diputada provincial Yamila Ruiz, el Director General de Mega Seguridad, Cristian Stanganelli y el gerente general de la firma, Lic. Guillermo Poujade.

Acompañaron también la firma colaboradores del equipo educativo del SiPTeD como así también un nutrido grupo de integrantes del equipo de trabajo de Mega Seguridad, en un clima muy emotivo por las implicancias de un acuerdo de esta naturaleza, que significa que por primera vez el estado provincial y una empresa privada desarrollen un trayecto educativo que le permita a los trabajadores que aún no lo hayan hecho, concluir sus estudios primarios y/o secundarios con un plan diseñado para brindar clases en el seno de la empresa y con una carga horaria llevadera y sostenible.

«Somos una empresa de puertas abiertas, y trabajamos mucho para acompañar en lo que nuestra gente requiera: la vida no es ‘uno más uno, dos’, y muchas veces suceden adversidades, y la empresa intenta siempre estar a la altura de lo que el equipo humano de trabajo necesita» afirmó Cristian Stanganelli, Director General de Mega Seguridad. «Terminar el estudio primario, secundario o universitario es uno de los orgullos más grandes de un ser humano«.

En el mismo sentido se manifestó Guillermo Poujade, Gerente General de Mega Seguridad: “Este tipo de programa implica una gran responsabilidad para nosotros, y tiene como base apoyar a nuestro equipo de trabajo, incentivarlos y motivarlos para que accedan a la educación que nos eleva a todos para abrirnos nuevas puertas”.

Fue con ese objetivo que surgió las idea en Mega Seguridad de convocar y trabajar junto a al equipo del Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (Sipted) para dar inicio a un convenio y poner así la educación a disposición de sus colaboradores. Desde el organismo educativo respondieron de manera inmediata al requerimiento y brindaron la primera charla informativa durante el mes de mayo.

“En Posadas es la primera empresa que decide tener un núcleo educativo dentro de sus instalaciones para sus empleados, con todo un trabajo previo estadístico. Nos informaron que ya hay 30 personas inscriptas para comenzar las clases, que inician la semana que viene. Para nosotros es un gran orgullo”, comentó al respecto la Directora del Sipted, Antonella Colleti.

La firma del convenio es un verdadero hito en el desarrollo educativo y en la articulación empresa-estado, con el firme objetivo de brindar más herramientas y posibilidades a los trabajadores y en consecuencia a la comunidad en general.

Dialogamos con la Diputada Provincial Yamila Ruíz, quien expresó: “Siempre digo que hay una sinergia muy importante que se vive entre lo público y lo privado (…) por eso celebramos y acompañamos este tipo de convenios, como por ejemplo a este que hoy se realiza con la gran empresa de Mega Seguridad. Que, dicho sea de paso, los trabajadores están muy emocionados y a la expectativa de todo lo que va a venir”.

A ello, la Ministra de Trabajo Silvana Giménez agregó: “Este es un día muy importante para el Sipted, para el Gobierno de la provincia de Misiones, la Cámara de Representantes… Es un hito esta firma de convenio, a partir del cual se van a capacitar a los trabajadores (…) Hemos trabajado muchísimo junto al Sipted con esta política pública, que tiene un gran acceso para los trabajadores a través de cooperativas y de sindicatos. Pero es la primera vez que se hace en una empresa privada, y sin dudas este es el fruto del diálogo constante entre el sector público y el privado”.

Mega Seguridad es una empresa con más de 10 años de trayectoria y nuclea a trabajadores de toda la región, quienes se dedican a un campo de acción que incluye rastreo satelital orientado a la logística, seguridad física, seguridad electrónica y vigilancia en todo tipo de ambientes, bancos, sala de cines y teatros, laboratorios, edificios de propiedad horizontal, establecimientos educativos y deportivos, hoteles, hospitales, comercios, predios, espacios verdes, eventos en general, final de obra, estacionamientos y obras particulares, entre otros.

Siempre innovando y potenciando la formación y crecimiento de sus colaboradores, la empresa hoy cuenta con una amplia cartera de clientes, que los eligen hasta en tiempos más difíciles.

“Esto ojalá sea un punto disparador para que muchas otras empresas se puedan sumar al proyecto. Y cuando hablo de empresas no me refiero a las que tienen un gran plantel, también me refiero a aquella persona o comercio que tenga un equipo de trabajo de 3 o 4 personas… hay que indagar en qué situación está esa gente, para poder brindarles estas herramientas”, culminó afirmando el Gerente general de Mega Seguridad, Guillermo Poujade.