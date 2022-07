Caso Mario Golemba | Tras el quinto día de rastrillajes, el abogado de la familia reveló que sumaron nuevas zonas a la búsqueda que continuará este lunes

La quinta jornada de búsqueda de los restos de Mario Fabián Golemba se concretó en la jornada de este domingo y continuaran durante la semana entrante, sumando dos nuevas zonas en los rastrillajes. Desde la querella destacan los avances en la investigación en el expediente caratulado como “desaparición forzada”.

Las pruebas son contundentes en cuanto a la posible participación de la Policía de Misiones en la desaparición de Mario Golemba, quien fue visto por última vez el pasado 27 de marzo de 2008 en la Comisaría de Dos de Mayo.

El abogado querellante Rafael Pereyra Pigerl, quien persigue los intereses de la familia de Mario, destaca los considerables avances en la investigación llevada a cabo por orden del Juzgado Federal, en un expediente que había sido cajoneado por la Justicia provincial.

“La causa penal día a día va avanzando con mayor cantidad de pruebas, por respeto a la seguridad de algunas cuestiones no puedo explicar con detalles”, destacó el letrado.

Aseguró que hay pruebas contundentes respecto al delito de desaparición forzada y por ende la violencia institucional impartida por efectivos policiales que cumplían sus funciones en la Comisaría de Dos de Mayo, donde Golemba fue detenido por equivocación y se cree, torturado.

“No encontrar los resto de Mario no implica que el proceso de responsabilidad penal tanto de detectar los autores y demás, no haya avanzado mucho en estos días”, comentó en cuanto a su satisfacción por los allanamientos concretados.

Tal como se fue informando oportunamente, Mario Golemba fue visto por última vez esposado en la Comisaría de Dos de Mayo, luego de haber sido detenido por equivocación en cuanto a su parecido a un identikit que circulaba en la búsqueda de una banda de delincuentes conocida como “los boqueteros”.

Tres hombres que en aquel tiempo se encontraban detenidos en la misma dependencia donde fue llevado Mario Golemba, dieron su testimonio ante la Jueza de Instrucción Alba Kunzman y coincidieron en sus dichos. Todos afirmaron que sufrió apremios ilegales. “Esto significa mucho para nosotros y en especial para la familia que represento, en cuanto al hallazgo de los restos que es un derecho penal internacional”.

La búsqueda hasta el momento no arrojó resultados positivos, pero confirmaron que durante la semana entrante se continuaran con los operativos en la localidad de Dos de Mayo y zonas aledañas. “Vamos a seguir haciendo allanamientos, por ahora en el mismo Municipio pero seguramente vamos a ir a algunos más”.

Por reserva judicial, no se puede revelar los sectores donde continuaran los operativos de búsqueda de los restos óseos de Golemba. “Las búsquedas no se van a efectuar en el mismo lugar sino, en otras partes que no podemos revelar por reserva procesal”, afirmó Pereyra Pigerl.

Cabe destacar que el delito que se investiga es de lesa humanidad, por ende se permite proceder y ampliar los sectores de búsqueda y, si fuera necesario, volver a los mismos lugares que ya fueron investigados.