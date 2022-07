Posadas | Cansada de los supuestos maltratos de su ex nuera, una mujer de 68 años decidió desalojarla de su casa y todo terminó en un operativo policial

Este domingo por la tarde en la Chacra 99 de la ciudad de Posadas efectivos de la policía debieron intervenir en un domicilio por fuertes discusiones entre integrantes de un grupo familiar. Al parecer la propietaria de la vivienda cansada de los supuestos maltratos de su ex nuera y de realizar denuncias, tomó la decisión de desalojarla de la vivienda.

Según indicó el hijo de la propietaria de la vivienda, Diego R. que la situación viene desde hace varios meses con el conflicto familiar, ya que vienen denunciando a la ex pareja de su hermano por maltrato físico, psicológico y económico hacía su madre.

“La ex nuera de mi mamá le agrede y le pega hace tiempo, varias veces se presentó la denuncia, el pedido de desalojo y de alejamiento contra la ex pareja de mi hermano, pero no tuvimos respuestas. Entonces mi mamá la desalojo hoy y le pagó a dos chicos, que son sus albañiles, para que le ayuden y los policías le detuvieron al chico sin preguntar nada”, expresó.

Además, explicó que el chico no debería ir detenido porque según dijo, no tenía nada que ver con el problema familiar, él joven solo fue a ayudar a la dueña a desalojar a la ex nuera.

También contó que su hermano Jonathan R. (29), ex pareja de Beatriz L. está viviendo con él porque la misma decía que él lo maltrataba. “Tengo a mi hermano bajo vigilancia, tengo cámaras de seguridad en mi casa por si ella dice que mi hermano le pegó, ya que siempre hace denuncias falsas en su contra por maltrato. Ahora él se está hospedando en mi casa e hizo la exposición correspondiente”.