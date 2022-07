Misionero de Karting | Arrancó la quinta en Oberá con los más veloces del sábado ante un gran clima y presencia de pilotos

El Campeonato Misionero de Karting en Pista arrancó con su 5ta fecha en el Kartódromo de Oberá con una gran presencia de pilotos de la provincia y la región que nuevamente poblaron el predio del Automóvil Club Oberá.

Los mejores clasificados de la jornada fueron: Santino Dolce (110cc), Melisa Barrios (Copa Damas), Francisco Morngenstern (Escuela), Julio Da Silva (10HP), Matías Witzke (Cajeros Promocional), Diego Bogado (Máster), Christian Sartori (4T Senior), Rodrigo Erracaborde (4T Estándar)

Este inicio con un buen clima para desarrollar la actividad en pista luego reunión de pilotos con autoridades que también sirvió para dar la bienvenida a esta nueva fecha. El arranque fue con los entrenamientos en dos tandas que sirvieron para pre calentar los motores y ultimar detalles.

Este domingo se correrán las carreras desde las 9,30 con las series y luego del mediodía las finales para finalizar luego de las 15,30 la actividad en pista de esta gran fecha.

La hora de clasificar…

En 110cc, el piloto de Ituzaingó, Santino Dolce logró el mejor registro con 1m07.700, segundo, el local Valentino Gorostiague 1m08.363 y tercero, Pablo Plocher 1m08.665 . Cuarto Ian Hummel y quinto, Lautaro Gritti.

En Copa Damas, la obereña Melisa Barrios 1m07.129 segunda, Martina Mrakava 1m07.360 y tercera, Loreley Alegre 1m08.178. Las siguieron las pilotos de Leandro N. Alem, Alejandra Droszinky y Fiorella Santamaría.

En la categoría Escuela, Francisco Morgenstern fue el más veloz con 1m12.663, segundo, Lautaro Von Steiger con 1m14.105 y tercero, Juan Bautista Silvero, 1m14.205. Cuarto, se ubicó, Juan Cruz Fiedler y quinto, Mateo Panasiuk.

En 10HP, Julio Da Silva logró la poleposition con un registro de 1m08.173, segundo Agustín Ortega con 1m08.892, tercero, Martín Barrios 1m08.145. Cuarto, el debutante Santiago Possiel de gran estreno y quinto, el piloto de Alem, Manuel Friedrich.

En Cajeros Promocional, Matías Witzke se subió a lo más alto de la clasificación, el piloto de Garuhapé registró 1m02.797, segundo, el líder del campeonato, Nicolás Hettinger con 1m03.258 y tercero, Fabián Carré 1m03.832. Cuarto, Rodrigo Casco y quinto, Yoryi Kibysz. En una categoría que tuvo regresos, como el caso del ex campeón, Armando Samwald.

En Máster 200cc, Diego Bogado se impuso con el mejor registro redondeando 1m05.030 segundo Robertino Lukoski 1m05.148 y tercero, el joven Mariano Tajada 1m05.495. Cuarta se ubicó, Agustina Tajada y quinto, Matías Hettinger.

En 4T Senior, Cristian Sartori pudo alcanzar su primera poleposition en la especialidad con 1m04.451, segundo, Manuel Pascual 1m05.712 y tercero, Damián De Lima con1m05.777. Cuarto, el campeón Yonatan Lukoski y quinta, Alicia Graef en la siempre competitiva categoría.

En 4T Estándar, la más populosa del Karting con 30 protagonistas tuvo a Rodrigo Erracaborde al frente de la clasificación con un registro de 1m07.143, segundo, el campeón Ayrton Bose con 1m07.185 y tercero, Guillermo Ghiberto cn 1m07.559. Cuarto se ubicó Mariano Ordoñez y quinto, Ivan Kalitsko.

Domingo

Series Clasificatorias

09:30 categoria 110cc 6 vueltas

09:45 Copa Damas 6 vueltas

10:00 Serie Categoría Escuela 6 vueltas

10:15 Categoria 10 hp 6 vueltas

10:30 Categoría Promocional 6 vueltas

10.45 categoría Máster 200cc 6 vueltas

11:00 categoría 4t Senior 6 vueltas

11:15 1ra serie categoría 4t Estándar 6 vueltas

11:30 2da serie categoría 4t Estandar 6 vueltas

CARRRAS FINALES

12:15 Categoría 110cc 10 vueltas

12:50 Copa Damas 10 vueltas

13:10 categoría Escuela 10 vueltas

13:30 categoría 10 hp 10 vueltas

13:50 categoría Promocional 14 vueltas

14:15 categoría Máster 200cc 12 vueltas

14:40 ategoría 4t Senior 14 vueltas

15:00 categoría 4t Estándar 14 vueltas

15:30 Devolución de sensores sujeto a multas