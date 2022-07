Dillom, el rapero que visitará UMMA el próximo 26 de agosto, se posicionó entre las primeras diez tendencias de Twitter Argentina durante la tarde el sábado 23 de julio a raíz de una cancelación basada en el análisis de las letras de sus canciones, las cuales son presentadas como una sátira por el artista.

Sus piezas cuentan con un tinte de humor negro y barras ingeniosas, que utiliza para relatar situaciones ridículas de la historia y la cultura popular. Los memes por parte de los fans ante la ridícula situación no tardaron en llegar.

El rapero Dillom, se posicionó entre las primeras diez tendencias de Twitter Argentina durante la tarde el sábado 23 de julio a raíz de una cancelación basada en el análisis de las letras de sus canciones, las cuales son propuestas como sátira por el artista. Sus piezas cuentan con un tinte de humor negro y barras ingeniosas, que utiliza para relatar situaciones ridículas de la historia y la cultura popular. Cuentas anónimas en inglés lo catalogaron como antisemita, a pesar de que el cantante aclaró en varias ocasiones que su familia es judía. Los memes por parte de los fans ante la ridícula situación no tardaron en llegar.

me funaron por estar de nashe — EL PERRO POST MORTEM PERKINS ➐ (@dillom666) July 23, 2022

Tal vez te interesa leer: Un misionero participó en el nuevo video “Givenchy” de Duki

En menos de cinco años, el artista despegó en el mundo del rap y lentamente fue trasladando su estilo al trap y al indie pop. Actualmente, el músico realizó espectáculos en varios festivales de Latinoamérica y Europa como el Lollapalooza Argentina 2022 y el Primavera Sound Barcelona 2022.

Dylan León Masa, conocido en el mundo artístico como Dillom, visitará por primera vez la Ciudad este 26 de agosto en el Club Nocturno Umma. Las tres preventas que lanzó para su función en Posadas se agotaron en menos de 3 horas dando cuenta de que la juventud posadeña lo espera ansiosamente.

Su álbum Post Mortem, funciona como un ejercicio terapéutico para superar el pánico a morirse: «Me agarró un miedo a la muerte muy jodido, por muchas cosas que me estaban pasando de repente. Fue después de haber tenido un boom en 2019, que pasé de no tener nada a que me vaya re bien y poder vivir de lo que me gusta. Eso me disparó un miedo irracional a morirme de la nada y que quede inconcluso todo” definió el joven artista.

En la red social Twitter, un grupo de cuentas anónimas comenzaron a analizar las letras de sus canciones acusándolo de ser antisemita por las referencias en las barras. Cabe aclarar que Dillom contó más de una vez que su familia es abiertamente judía. Los memes y las burlas por parte de los fans no tardaron en llegar.

DEJEN NUESTROS ACUFIEROS EN PAZ NO PASARAN https://t.co/i01huKoHJI — rossella (@rossb0obs) July 23, 2022

los gringos tienen 2 neuronas una para comer cheddar y la otra romperle las pelotas al resto del mundo https://t.co/MEo8OXPslt — emilia sofía (@emiliaquevedo) July 23, 2022

a dillom no lo explota la industria https://t.co/50ktKcFP0r pic.twitter.com/LNidhn5TLf — teo (@cojevirgen) July 23, 2022

noooo mira quien la viene a ligar free dillom con el gordo no se mete nadie https://t.co/I3k5HtN9Ks pic.twitter.com/7zzhQqAgqH — sele corky (@tokios_19) July 23, 2022