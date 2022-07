Tiempo en Misiones | Las temperaturas primaverales continuarán durante los próximos días y no se esperan lluvias

Tras el intenso calor que se presenta en plena temporada de invierno en Misiones, los pronósticos indican que no se esperan lluvias dentro de 15 días y el clima cálido continuará durante los próximos días.

En este marco, Favio Cabello, director de la Oficina de Prevención de Riesgos Ante Fenómenos Naturales, (OPAD) comentó que el otoño fue inusualmente frío y el invierno es inhabitualmente cálido: “Cuando las masas de aire polares que se desprenden del sector Antártico son débiles, no llegan a esta región que es subtropical”, explicó.

Por la falta de presión atmosférica en el centro de país, predominan los vientos del sector norte, pero cuando ingresa el aire frío se da una puja entre ambos y quien tenga la mayor presión atmosférica será la masa que sobresalga: “En este mes de julio, fueron muy escasas las invasiones de vientos fríos al país. Ingresaron con muy poca fuerza por lo que no llegaron al norte argentino”, afirmó.

Tal vez te interese leer: El film misionero “Las Fronteras del Tiempo”, ópera prima de ficción de Sergio Acosta se estrena este sábado en Tucumán

También destacó que hasta el momento en la capital misionera se alcanzaron los 42,6 milímetros de lluvias, que representan un 46% de lo que debería llover en julio. Sumado a que tampoco se esperan precipitaciones, fríos y mucho menos heladas dentro de 15 días, sin embargo, el jueves próximo ingresará un leve frente frío con lluvias ligeras.

En este sentido, Cabello se refirió a la situación del hemisferio norte y recordó que el año pasado tuvieron el verano más caluroso de todos los tiempos. Por otro lado, en Argentina pasó lo mismo y es muy probable que este verano sea igual al anterior. “A prepararse para un largo calor en verano”, alertó.

Para Cabello, la naturaleza es impredecible, aunque trabaje con modelos meteorológicos que proyectan lo que pasará en los próximos días, aseguró que “son modeladores climáticos” que predijeron el verano en Europa y el de este país, el año pasado.

Acerca del fenómeno denominado “La Niña”, que se presentó hace un tiempo en la zona, comentó que no se fue en su totalidad, además es el tercer año consecutivo si perdurará durante todo el 2022. “Nunca permaneció tanto tiempo, quizás se cumpla los 36 meses con el fenómeno, ya que según otros expertos podrá irse en febrero o marzo del próximo año”, agregó.

Nuevamente está presente el “fantasma de un verano caluroso y seco”, el cual ocasiona incendios y pérdidas de cultivos. Con respecto a esta situación, recomendó a la población estar atentos y seguir los pronósticos que se actualizan cada 20 días: “No será un verano muy normal para la región”, consideró el especialista.

Para cerrar, indico que este fin de semana será agradable en la provincia, con temperaturas cálidas y máximas de 30° C y 31° C para Puerto Iguazú, mientras que en Posadas rondarán los 33° C y 34° C entre el martes y miércoles. Por lo tanto, el buen clima acompañará a todos aquellos que quieran recorren Misiones.