Voraz incendio en una vivienda de Posadas: “Perdí toda mi ropa, mis muebles, se perdió todo y estoy seguro que fue algo intencional”

Durante la tarde del pasado miércoles se produjo un incendio en una vivienda ubicada en Tambor de Tacuarí y Vivanco de Posadas. Según fuentes policiales no se registraron heridos y las causas del comienzo del fuego habría sido un pequeño incendio en un colchón de la vivienda.

El incendio consumió una vivienda durante la siesta del miércoles. El propietario asegura que desconoce como se produjo el incendio. En tanto, bomberos pudieron sofocar el fuego.

«Yo me fui a dormir y cuando me despierto, me llaman y me dicen que se esta incendiando mi casa. En ese momento ya no se podía hacer más nada», explicó Pedro Benítez, dueño de la vivienda.

Asimismo agregó que se quedó sin ninguna de sus pertenencias. «Se perdió todo, mi cama, mi ropa, mis muebles, se perdió todo».

En tanto, Pedro contó que el cree que se trató de un ataque intencional contra su vivienda y contra su persona. «Fue intencional, yo lo sé», comentó.

Tal vez te interese leer: “Los voy a matar porque es su culpa lo que pasó”, la amenaza de un hombre a sus vecinos en el barrio San Lorenzo de Posadas

Sin embargo, pese a que rápidamente se dirigió hasta la casa para intentar apagar el fuego, no lograron hacerlo y las llamas que habrían comenzado en el colchón, se expandieron rápidamente consumieron todo a su paso.

“Se perdió toda mi ropa, mis muebles, se perdió todo y estoy seguro que fue algo intencional”, lamentó el damnificado, quien solicitó la ayuda de los posadeños.

«Necesito ayuda, algo de ropa y muebles, yo se que la gente de Posadas es muy buena gente y yo también soy buena gente. Soy un trabajador, un changarín, necesito la ayuda de todos», sostuvo Pedro.

Pedro además contó que la Municipalidad de Posadas le aseguró que le construirá una nueva casa, sin embargo, el hombre que se dedica a hacer trabajos temporales se quedó sin nada, por lo que requiere de todo tipo de ayuda.

Las personas que quieran aportar a la causa y ayudar a Pedro puede acercarse a la chacra 159, en las dirección mencionada, por calle Tambor de Tacuarí y Vivanco, y simplemente preguntar por Pedro Benítez.

«Todos los vecinos me ayudaron pero no pudieron apagar nada, teníamos una manguera y no se pudo, no se salvó nada. Lo único que le pido a los posadeños es que me ayuden», cerró.