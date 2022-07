Incendio en la Aduana: estos eran los elementos que estaban en el depósito consumido por el fuego

Se estima que las pérdidas fueron millonarias. El fuego consumió electrodomésticos, elementos de tecnología, muebles, cubiertas. Ninguno de los elementos alojados en el interior pudieron ser retirados.

En la noche del miércoles un feroz incendio comenzó en el interior del depósito de la Aduana, ubicado sobre la Ruta 12 en la ciudad de Posadas, a metros de una estación de carga de Extra Gas. Esta mañana varias dotaciones de bomberos seguián trabajando para extinguir por completo el fuego. Incendio en la Aduana

¿Qué había en el depósito de la Aduana?

El depósito aduanero o DA es un régimen aduanero que permite la utilización de un almacén para guardar las mercancías que han sido importadas sin tener la obligación de pagar ningún impuesto. Es utilizado sobre todo por empresas importadoras que no tienen definido cuál será el destino de la mercancía, ya sea dentro o fuera del país.

Suele utilizarse por empresas que desean mantener la mercancía, (incluso las no pertenecientes a la Unión Europea), en un territorio desde donde transportarla a otro lugar. Mientras no vendan el producto dentro del país donde se encuentra el almacén, no tienen que pagar IVA o derecho a la importación, lo que supone un gran beneficio.

En cuanto al plazo para retirar la mercancía, es ilimitado siempre y cuando no se encuentren dentro de las excepciones, como es el caso de los artículos perecederos o productos agrícolas que cuentan con un máximo de seis meses para retirarlos.

Según fuentes de la investigación, consultas por Misiones Online, en el interior del depósito de la Aduana había muebles, electrodomésticos (heladeras, cocinas, lavarropas, herramientas de cocina, televisores, aires acondicionados), elementos de tecnología (celulares de alta gama, notebooks y netbooks, accesorios) y una gran cantidad de cubiertas de vehículos. Los autos secuestrados no fueron alcanzados por las llamas ya que están ubicados en el exterior del galpón.

Por el momento el monto total se desconoce, pero podría ser millonaria, pero sí fue confirmado que la pérdida fue completa, ninguno de los elementos pudo ser extraídos antes de ser consumidos por el fuego.