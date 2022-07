Gerardo Alonso Schwarz señaló que “no va a ser efectivo” un dólar diferenciado para turistas: “Ya tuvimos experimentos de estos con bajo éxito”

Gerardo Alonso Schwarz señaló que es “alarmante y preocupante” las políticas económicas que está anticipando el Gobierno nacional y adelantó que la inflación anual sería de mínimo un 82% y podría alcanzar el 100%. También cruzó a la vocera del Ejecutivo Gabriela Cerutti por su declaración acerca de que “el dólar blue no impacta en la economía”. “Claro que impacta”, sentenció.

Tal como lo confirmó ayer el ministro de Turismo, Matías Lammens, el Gobierno nacional analiza la aplicación de un dólar diferencial para turistas extranjeros en una cotización ubicada en torno a los 300 pesos, similar al valor existente en la actualidad para los denominados dólares bursátiles, como incentivo para liquiden sus divisas en el mercado oficial, y no en las cuevas, como hace la mayoría actualmente, y se puedan sumar a las reservas internacionales.

Si bien aún la iniciativa no está puesta en marcha, ya generó controversia. Al ser consultado al respecto, el economista jefe de la IERAL de la región NEA, Gerardo Alonso Schwarz señaló que la medida “no va a ser efectiva” y criticó las políticas económicas del Gobierno nacional.

En diálogo con Misiones Online TV, consideró que el impacto de este un tipo de dólar “va a ser muy marginal en la economía argentina” y explicó que la época en la que ingresan mayor número de turistas extranjeros al país es en la primera mitad del año, puntualmente en invierno. Se trata de visitantes de distintos países latinoamericanos que vienen a disfrutar de la nieve.

“Ya tuvimos experimentos de estos con bajo éxito”, agregó.

Luego, calificó como “alarmante y preocupante” la cantidad de decisiones y políticas económicas que “está ideando el Gobierno nacional y que generan incentivos encontrados”.

También, precisó que la economía argentina tiene en materia cambiaria dos ciclos pronunciados. “Uno de venta de dólares que es con la con la cosecha gruesa y la liquidación de las importaciones de esas cosechas y de esos productos exportables, que se da en la primera mitad del año a partir de febrero marzo, julio agosto. En ese lapso, ingresa la mayor cantidad de dólares a la economía argentina”, indicó.

“A partir de agosto-septiembre no ingresan tantos dólares porque las exportaciones más gruesas ya se hicieron, ya se liquidaron”, agregó.

Posteriormente, manifestó que en la segunda parte toman importancia por un lado las importaciones, “que son continuas durante el año”, y por el otro se destacan las cuentas a viajes, que son los argentinos que salen de vacaciones”. “Este año tenemos el Mundial con muchos argentinos que van a ir a Qatar y que va a generar salida de divisas para esos viajes”.

Schwarz remarcó que pese a que este año los commodities argentinos exportables, entre ellos la soja, tiene precios récords, no se han liquidado las exportaciones debido al valor del dólar oficial y al de la tasa de interés.

“Al tener una tasa de interés negativo, el que decide esperar para liquidar exportaciones no sufre un costo muy alto. Decide esperar porque no tiene tanta diferencia vender hoy o a 100 días…Si se subiese la tasa de interés, los exportadores van a verse obligados a exportar y a liquidar las exportaciones porque si no tendrían que pagar ese costo adicional”, declaró.

Reiterando sus críticas, aseguró que el Gobierno pensó primero como frenar la salida de divisas a través de los argentinos que van a vacacionar al exterior con esta suba del 10% del adelanto de ganancias (paso del 35 al 45%), a cuenta del dólar solidario, medida que para él “generaba sanciones para el que viajaba, pero no generaba incentivo para que ingrese el turista extranjero para que vende sus dólares en el mercado formal”.

Suba del dólar blue e inflación

Ayer el dólar blue marcó un nuevo récord al cerrar en los $317 y amplió su brecha con el oficial un casi 133%. Antes de la apertura de los mercados, la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti minimizó el mercado paralelo al señalar que “impacta en la economía”.

“No es cierto que el dólar blue no impacte en la economía”, sentenció Schwarz. Luego, afirmó: El dólar blue para nosotros es el dólar oficial o el dólar que actúa que se registra en la zona de frontera, uno pasa a encarnación y el tipo de dólar vigente es el dólar blue. Lo mismo pasa en Brasil, Chile, Bolivia. Siempre van a encontrar esa cotización”.

“En la zona de frontera tiene efectos importantes y hace atractivo que muchos paraguayos y brasileros vengan a consumir”, reiteró.

Para el economista, otras de las cuestiones que demuestran el impacto del dólar blue es la cotización del dólar mep o del contado con liqui y que tiene “más o menos el mismo valor que la divisa informal”.

Sobre las razones en el incremento del valor de la divisa paralela, declaró que “son varias las razones por las que sube”, pero el principal motivo es “la desconfianza y la incertidumbre”.

Descartó que el dólar libre está siendo inyectado por algunos que buscan generar corridas, tal como dijo el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. “El mayor ejemplo de esto de que no es una sensación de grandes grupos económicos es que el Banco Central durante julio ha vendido más de 930 millones de dólares solidarios. Teniendo en cuenta que se puede comprar 200 por persona máximo, significa que los días hábiles de julio, un total de 4.5, millones de argentino compraron ese dólar solidario a través de Home Banking. Por día 330 mil argentinos compraron ese dólar”, expresó

“Es alarmante y preocupante la cantidad de decisiones y políticas económicas que está ideando el Gobierno nacional y que genera incentivo encontrados”, narró.

Schwarz apuntó que el tipo de cambio oficial creció un 30 o 35% durante el año, mientras que el alza de precios fue del 65%. “Si el dólar oficial hubiese acompañado la inflación, no tendríamos muchos de estos problemas. La cosecha se hubiese exportado y tendríamos un ingreso de divisas importantes. No habría tanto incentivo a los viajes al exterior porque tendríamos un dólar más caro”, aseveró.

Por último, adelantó que la inflación de este año tendrá un piso del 82% y podría alcanzar los tres dígitos.

“El Gobierno está siendo incongruente en esta discusión, no es una crisis económica que tenga solo causas económicas, sino que tiene casusas políticas”.