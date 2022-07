Reviví el programa completo de esta semana de 3 Miradas

El miércoles se transmitió por la pantalla de Misiones Online Tv un nuevo programa de 3 Miradas, que contó con la visita de Lorena Ursula Wolemberg, empresaria y propietaria de Ursula Boutique Mueblería y Marroquineria en la localidad de Leandro N. Alem; Celeste Bosana, propietaria del Bar Track «Alma libre» y bartender, y Dina Giménez, emprendedora detrás de Dinastía Deco.

El programa 3 Miradas se trasmite todos los miércoles a las 21 horas y en cada edición visitan emprendedores, empresarios y profesionales destacados de la provincia de Misiones. El segmento es conducido por Maria Bower, Rosana spaciuk y Adriana Bahniuk.

3 Miradas | “Dinastía Deco”, un emprendimiento que brinda los mejores servicios de decoración

Dina Giménez, emprendedora y decoradora de eventos, contó de qué trata su empresa llamada “Dinastía Deco”. Hace diez años que se dedica a decorar distintos tipos de eventos. Enterate todo lo que dijo en el programa de 3 Miradas.

“Dinastía Deco” es un servicio particular en donde uno se adapta a cada cliente, es decir, a sus gustos, colores y temáticas”, expresó. En ese aspecto, explicó que, en primer momento, al contratar el servicio se charla sobre dónde será el acontecimiento, si será un espacio abierto o cerrado, tamaño del predio y demás características.

A su vez, en base a toda la logística que pueda involucrar el lugar y lo solicitado por el cliente, se arma un presupuesto. En este marco, Giménez recordó sus inicios, cuando decoraba solamente eventos familiares.

A partir del 2009 decidió formalizar sus servicios y estudió la Tecnicatura en Relaciones Públicas, también se especializó en decoración de eventos ceremoniales. Sostuvo que constantemente trata de capacitarse y estar al tanto de las últimas tendencias.

“Las personas que contratan un decorador están actualizadas. Por eso, a veces la mayoría ofrecemos algo similar por ser lo que está de moda, y esto preferentemente es lo que se elige”, contó.

Seguidamente, destacó que su emprendimiento es un avance en su formación personal: “Me voy superando evento tras evento, aprendes constantemente, conoces personas, te vas adaptando a cada una de ellas y también a sus gustos”.

Desde sus comienzos, hizo una cartera de clientes. A través de cada entrevista con los clientes, su objetivo es brindar el mejor servicio de decoración acorde a lo que desee la persona. Aseveró que, al finalizar su trabajo, hasta el momento no tuvo nadie que le haga observaciones o sugerencias.

A su vez, contó que en la entrevista o primera consulta del cliente, hace preguntas básicas como: tipo de evento, fecha y horario, tiempo de armado y desarmado, y si tienen alguna idea en vista.

En ese sentido, señaló que cuando los clientes se contactan en primera instancia, le facilitan las redes sociales en las que les muestran fotos de la calidad del servicio. Luego, detalló que en pocas ocasiones solicitan trabajos tercerizados, “cuando se requiere cartelería o impresiones”.

Por otro lado, agregó que los utensilios, montaje, vasos y vajillas, son propios de “Dinastía Deco”, por lo que afirmó que estos están a disposición del usuario.

Con respecto al período de pandemia, Dina Giménez expuso que dejaron de realizarse eventos y muchas personas debieron acudir a decorar por si solas sus acontecimientos. “Ahora se trabaja en equipo con el cliente, aunque otros delegan al 100 por ciento. De la pandemia salieron muchas emprendedoras de este rubro, y eso está bueno porque hay que animarse”.

Para finalizar, las vías de contactos para solicitar información del servicio son a través de sus redes sociales, Instagram o Facebook como “Dinastía Deco”, o al número 3764-684963. Giménez aseguró que una vez que el cliente se contacta, a la brevedad se dialoga con éste para evacuar sus dudas.

3 Miradas | Celeste Bosana y un emprendimiento innovador con el primer Bar Track de Misiones

La bartender y emprendedora, actualmente se dedica a realizar diversos tipos de tragos y cócteles, también viaja ofreciendo sus servicios de coctelería en otros lugares. La emprendedora es dueña de “Alma Libre”, el primer Bar Track de Misiones.

Celeste Bosana contó en el programa de 3 Miradas que desde el 2014 comenzó a emprender con mucho sacrificio, pero con muchas ganas. “Estaba consciente de que existen épocas difíciles, pero se sobrellevan”. La emprendedora viajó a varios lugares del mundo, los cuales la nutrieron para su profesión.

Habló sobre su coctelera mexicana que está hecha en cobre y pintada de manera artesanal con dibujos de plantas y colibrí.

Con respecto al emprendimiento “Alma Libre”, la joven precisó que se trata de un proyecto que le permitió reinventarse, “para hacer cosas nuevas y constructivas para la sociedad”. Asimismo, contó que llegó en una época de transición y resaltó que, a partir de esto, cambió completamente su vida.

Por otra parte, mencionó sobre el casting al cual se presentó para ser parte, El Bartender del Año en Telefe. “Tuve la oportunidad de presentarme, hice una entrevista online personal, y me llamaron para hacer el casting, cuando me llamaron para que me presente porque iniciaban las filmaciones yo estaba en el Calafate”, explicó.

Tras esta experiencia, sostuvo que siempre uno puede llegar a más. En ese sentido, recordó que fue parte de otra competencia de Bartender, y estimó que siempre con actitud de aprendizaje y dispuesta a limar sus carencias, puede vivenciar situaciones similares más adelante.

Bosana se dedica hace poco más de un año a esta actividad y expresó que le está yendo muy bien, “aprendí mucho, viajamos por distintos lugares de la provincia y esto es sumamente constructivo”, sostuvo.

Destacó que cada viaje, cada lugar al que van, además del aprendizaje que les deja, les renueva de energía y resaltó que eso es relevante para una actividad de creatividad permanente.

“Existe la coctelería de autor y las clásicas que son infinitas”, detalló. Asimismo, Bosana esmeró, y en vivo, hizo el trago “Tres Miradas”, un trago de autor, que tiene como ingredientes vino espumante rosado, canela, miel, pimienta, pétalos de rosa y arándanos. Es un cóctel aromático en un 70 por ciento, “de esta manera ingresa por los sentidos y cautiva a quien lo prueba”.

Por otro lado, contó que su socio y compañero de labor y de vida, Alejandro, es quien lleva la logística para asistir a cada lugar donde son convocados.

Alzando la copa brindó por todos los emprendedores, y su capacidad de reinventarse. “Con sacrificio y con esfuerzo todo se puede lograr, hay que remarla para que todo se salga a flote”.

Finalmente, mencionó que para contactar a “Alma Libre”, pueden hacerlo a través de sus redes sociales. La emprendedora invitó a los interesados a escribirles con tiempo, ya que comentó su agenda es muy solicitada y se ocupa rápidamente.

3 Miradas | “Úrsula”, un emprendimiento familiar de Leandro N. Alem que apuesta a los rubros de marroquinería, boutique, carpintería, y decoración

Úrsula Lorena Wolemberg, es emprendedora de Leandro N. Alem y trabaja como comerciante en distintos rubros junto a su familia. El emprendimiento familiar se llama “Úrsula”, y durante los dos últimos años, construyó un local de 400 metros cuadrados, donde cuenta con varios sectores de los rubros que trabajan.

Bajo el nombre de “Úrsula”, se ocupan de rubros como marroquinería, una boutique, una carpintería, y un local de decoración. Además, trabajan con envíos a toda la provincia y al país.

Wolember contó en el programa de 3 Miradas cómo empezó a emprender en los distintos rubros. “Nací en Salta, pero vivo en Leandro N. Alem, soy docente y me dediqué a la profesión durante 8 años en Santo Tomé, Corrientes. Luego, inicié mi negocio de librería que se denominó Matices. Después volví a Misiones y puse mi primer emprendimiento en el centro de Alem, de marroquinería y accesorios, durante 10 años».

En ese aspecto, señaló que fue creciendo su emprendimiento hasta llegar al punto de incorporar otras marcas y rubros. “Comencé con 15 carteras, 20 pares de aros, 8 pañuelos, y me gustó tanto que a las pocas semanas tuve que volver a Buenos Aires para reponer la mercadería”.

Durante la pandemia, sostuvo que tuvieron que reinvertirse para vender la mercadería, e implementaron las redes, con fotos y videos.

Finalmente, sobre sus expectativas con la empresa, dijo: “Las expectativas están puestas en poder continuar con el trabajo y terminar nuestros proyectos para cumplir nuestros sueños como familia”.