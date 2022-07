Intentaron estafar $150 mil a un misionero a través de Marketplace de Facebook: conocé cómo operan

Las estafas en redes sociales aumentaron de manera notable y muchas personas se ven afectadas ante esta situación; es el caso de Cristian Zárate, quien utilizó la sección “Marketplace” de la red social Facebook como medio de anuncio para la venta de sus muebles y electrodomésticos y casi fue víctima de un delito.

Cristian Zárate – Santa María de las Misiones

“Empecé a recibir muchas propuestas por lo que había publicado y uno de ellos me pidió la dirección de mi casa y también hablamos por WhatsApp. Luego, solicitó el CBU de mi cuenta bancaria para realizar el depósito sin ver o buscar el producto”, relató.

El electrodoméstico que llamó la atención del estafador era un horno eléctrico que tenía un costo de 15 mil pesos: “Sin ver el producto, me pasaría la plata y por lo tanto el comprobante de la trasferencia bancaria. Entonces, al mirar el recibo digital que me pasó, decía 150 mil. Lo llamé y avisé que me había pasado plata de más, pero el comprador me responde que ya había llamado al Banco Central por la errónea transferencia y me solicitaba el reintegro de su dinero por la suma total”, expuso.

En este sentido, Zárate recalcó que nunca recibió en su cuenta bancaria ni el monto del horno ni la suma de 150 mil pesos que aseguraba el comprador haber enviado con el comprobante. Tras la desconfianza que le generó esta operación, ingresó a Facebook y buscó en el buscador el número telefónico de la persona que lo había llamado: “Al hacerlo, me encontré con varios escraches relacionados a esta persona, desde el año pasado y hasta el momento, sigue impune”, contó.

Respecto a los estafadores, aseguró que se trató de dos personas, un hombre y una mujer con acento cordobés. Zarate hizo hincapié y advirtió sobre la gran variedad de fraudes que hay en las redes sociales.

“Hay muchas estafas en Facebook con distintas modalidades. Muchas personas no venden por Mercado Libre porque hay que dar un porcentaje por lo tanto eligen otras alternativas”, señaló.

Asimismo comentó que nunca le había sucedido una situación similar, sin emargo si conocía casos que le ocurrieron a sus amigos y otros conocidos: “Una persona mayor caería en la estafa, quizás no entiende mucho la tecnología y si es de buen corazón, lo va a hacer directamente”, finalizó el denunciante.

Estafas por Marketplace de Facebook