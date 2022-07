Video | Posadas: una joven fue agredida por su pareja, intentó escaparse y el hombre la persiguió hasta que fue socorrida

Un joven de 21 años fue detenido durante la madrugada de este martes por violencia de género. La víctima sería una menor de 16 años, pareja del acusado. Las cámaras del 911 registraron al hombre correr por varias cuadras a la adolescente en pleno microcentro posadeño.

La Policía de Misiones fue alertada por una vecina, quien realizó un llamado al 911 dando aviso de que una joven estaría siendo perseguida por un hombre sobre la calle Jujuy de la capital provincial.

A raíz de ello, el Comando Radioeléctrico Zona Centro arribó al lugar y tomó conocimiento de los hechos. En la intersección de las calles Jujuy y entre Ríos dialogaron con la víctima, quien sería una adolescente de 16 años.

La menor manifestó que tuvo una discusión con su pareja, un joven de 21 años identificado como Carlos C., quien la insultó y propinó sacudones, posteriormente persiguiéndola por varias cuadras. “No es la primera vez que él ejerce violencia sobre la novia. Ese vago es muy tarado, no tiene conciencia de las consecuencias que tienen sus acciones”, aseguraron allegados a Carlos C.

El detenido fue alojado en la Comisaría Primera en averiguación de los hechos, mientras que la adolescente radicó la denuncia por violencia de género.

Fuentes policiales informaron que las cámaras del Centro Integral de Operaciones (CIO 911) registraron la persecución del hombre a la víctima por varias cuadras del microcentro.

En caso de violencia familiar y/o de género, usted cuenta con las líneas gratuitas de emergencias 911/101 o puede acercarse a la dependencia policial más cercana.