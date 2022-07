River Plate presentó a sus refuerzos: la cláusula millonaria de Pablo Solari y qué harán con el dinero de las ventas

Jorge Brito y las nuevas caras del Millonario tomaron la palabra luego de la picante conferencia de prensa de Marcelo Gallardo. El conjunto de Núñez se medirá ante Gimnasia el jueves en el Monumental.

Luego de la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo, en la que hubo mucha tela para cortar, el presidente de River Plate, Jorge Brito, apareció junto a los refuerzos para completar el evento. Rodrigo Aliendro, Miguel Borja y Pablo Solari posaron con la camiseta millonaria junto al DT y el directivo, que se refirió a varias cuestiones puntuales durante la nota.

A la hora de ser consultado por la continuidad del Muñeco, remarcó: “Fue una constante en el periodismo que siempre a partir del mes de junio preguntan por eso, no es algo que me sorprenda. En lo que respecta al grupo, estamos todos muy unidos y confiados en el momento que estamos viviendo. Siempre decimos, y en la buena también lo decíamos, la continuidad de Marcelo va a depender de él. Marcelo ya trasciende la decisión que pueda tomar uno”.

En la misma sintonía, el pope riverplatense exigió: “Tenemos que mirar estos ocho años y ser justos y respetuosos cuando hablamos del presente futbolístico que tiene que ver con algunos pocos partidos. Recordar lo que vivimos, cómo han sido los principios de campeonato. Siempre nos han costado, con la incorporación de nuevos jugadores que requieren un período de adaptación y la complejidad del calendario este año, más los que tuvimos convocados a la Selección”.

Por otra parte, el presidente riverplatense especificó de cuánto es la cláusula de salida millonaria por Solari: 25 millones de euros netos. “Tiene un aumento de 5 millones si la transferencia se hace en los últimos cinco o diez días del mercado”, agregó. En tanto, deslizó que en caso de que no surjan novedades inesperadas dentro de esta ventana invernal, River se retirará del mercado.

Sobre los ingresos por las ventas de Julián Álvarez al Manchester City y Enzo Fernández al Benfica de Portugal (a River le quedó un 25% de sus derechos económicos), adelantó: “Fueron muy importantes para la economía del club. La idea es reinvertir ese dinero en el fútbol”.

La palabra de los protagonistas

“El llamado de Marcelo fue muy importante. El proyecto del club, para uno que está afuera, quería saber cómo es. Estoy muy contento de estar acá. Me sorprendió la intensidad de cómo entrenan los chicos, cómo está el grupo y la calidad de personas que hay. Es fundamental para seguir por este camino y conseguir cosas buenas”, destacó Rodrigo Aliendro.

“Siento que me está costando la intensidad con la que se viven los partidos. En la Copa fue un golpe duro, con Barracas fue un buen partido y con Vélez hicimos un buen primer tiempo”.

Solari también se mostró feliz de poder usar la camiseta millonaria. “Fue muy emocionante el llamado de River, que se dé este paso tan importante fue una emoción que se me cayeron las lágrimas por el aprecio al club y todo lo que significa. Estoy muy contento, me llena de orgullo. Espero poder estar a la altura del club, que es lo más importante”

“Estoy hace pocos días, pero lo estoy disfrutando al máximo porque lo soñé desde chiquitito. Poder conseguirlo con mi familia para todos es un orgullo gigante. Me imagino mucho salir a la cancha y se me llenan los ojos de lágrimas por todo lo que significa el club y la gente que tiene. Jugar en River es todo porque mi papá me inculcó de chiquito eso”.

Por último, el colombiano Borja mencionó lo importante que fueron las referencias de sus compatriotas para desembarcar en River.

“Hablé con Santos Borré y Juanfer. La historia de los colombianos ha sido muy buena. Me dijeron que es un club muy completo, que hay chicos muy humildes y humanos. Sabíamos lo que se estaba jugando River, lo que se sigue jugando y lo que se juega a futuro y tomé la decisión pensando en eso”

“Estar acá es una responsabilidad enorme conmigo, con mi familia, con la hinchada y con la dirigencia que me dio la confianza. Espero aprovechar al máximo”.