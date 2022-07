Ricardo Caruso Lombardi brindará charlas a directores técnicos en Posadas, Puerto Iguazú y Eldorado

El reconocido director técnico y exfutbolista Ricardo Caruso Lombardi estuvo en Posadas con motivo de una charla a directores técnicos recién recibidos en la sede del club Guaraní Antonio Franco. La capital misionera es la primera ciudad en una serie de paradas que el director técnico realizará en Misiones y otras provincias del interior del país.

Ricardo Caruso Lombardi comentó que aprovechó la oportunidad para disfrutar de las cosas lindas que se pueden conocer en Posadas. “Estoy preparándome para la noche, para hacer la charla con los técnicos recibidos, y mañana seguramente estaré en Puerto Iguazú, y el jueves en Eldorado”, contó.

Misiones fue elegida como la primera parada en el apretado itinerario por ser, irónicamente, la más alejada de Buenos Aires, en donde Lombardi pasa la mayoría de sus días como director deportivo del Club Deportivo Español. “Arranqué por Misiones por ser la más alejada. Me dije que arranco al revés para después irme por las otras, que están más cercanas”, explicó.

A pesar de sus compromisos, el exfutbolista pudo hacerse un tiempo para recorrer Posadas y hablar sobre sus primeras impresiones. “Conocí una parte, no pude conocer todo, pero es muy lindo. Aparte tengo gente amiga que vino acá y conoce bastante el lugar, y eso es importante”, opinó.

Esta importancia radica en uno de los puntos que inspiró su viaje por el interior del país que es su deseo de federalizar la profesión del director técnico. “Me parece a mí que para los técnicos de Misiones tener esa gente es bueno, porque van a tener algo diferente. Los técnicos no están acostumbrados a hablar con gente metida en el palo hace muchos años, y eso les va a servir a nivel futbolístico y gremial”.

Con ese fin justificó también su incursión en la política, encabezando una lista con el objetivo de ampliar la representación de técnicos en todo el país y democratizar las elecciones del sector en general. “Encabezo la lista 26, que está luchando para ir a elecciones para que los técnicos reciban un poco de importancia, porque están totalmente abandonados. Me parece que es hora de que se acuerden de ellos para que puedan votar todos, no solo los quinientos vivos que no se pueden sacar desde hace 78 años”, señaló.

La necesidad de los gremios

Las charlas que dará en Posadas, Puerto Iguazú, y Eldorado estarán centradas en su experiencia como director técnico y en responder a las diferentes dudas con las que cuentan los recién graduados, quienes emprenderán ahora un camino similar al que empezó Lombardi hace más de 20 años. Pero uno de los temas más candentes será el referido a los gremios.

“Tienen que aprender por qué uno está peleando, para que se tenga un aporte jubilatorio, una farmacia, una obra social, y un contrato en blanco, que no lo tiene nadie. Los técnicos están abandonados, y hay que intentar cambiar esa historia. Me parece que, si todos luchan por el mismo objetivo, las cosas van a salir bien”, expresó Lombardi.

La primera etapa para solucionar esos problemas radica en ganar las elecciones, opinó. “En cuanto a los técnicos, se puede cambiar con elecciones. En cuanto al fútbol, hay varias cosas que no están acorde a lo que se quiere. Tiene que ser más transparente y limpio todo”, añadió. El DT puso como ejemplo el problema suscitado por el VAR. “Si se tiene un VAR en primera división y se cobra cualquier cosa estando el VAR, me parece que ya no es justo. Acá están acostumbrados a hacer todas esas cosas, y se tiene que tratar de cambiar”, afirmó.

Uno de los requisitos para desarrollar este cambio es que la gente crea en su necesidad y que, con ello, apoye a la causa. “Si la gente no te cree no te sirve de nada. Lo que quiero es que los técnicos me crean, que no crean que soy un fantasma. Yo vengo hasta acá con gusto, porque tengo ganas de que los técnicos tengan algo”, explicó el técnico.

Lombardi es rutinariamente señalado por sus colegas por apoyar abiertamente la necesidad de gremios y sindicatos que mejoren las condiciones de trabajo de sus colegas y, por consiguiente, su calidad de vida. A los 60 años, su carrera no se ve muy afectada por ello, pero su intención es prevenir que problemas similares aquejen a la próxima generación de directores técnicos.

“A mí no me hacen nada que no me dejen dirigir. Me tienen vedado porque defiendo a los técnicos. Lamentablemente, me tengo que quedar tranquilo y no hacerme mala sangre, pero por lo menos quiero transmitir mi experiencia a todos los técnicos, que les puede venir bien”, aseveró.

Tal vez te interese leer: Marcelo Gallardo: “No hay crisis en River y lejos estamos de pensar que todo está terminado”

La liga misionera, un “vaivén”

Refiriéndose al fútbol misionero, Lombardi afirmó que está en un “vaivén”: “Está más para abajo que para arriba. No aparece porque si no tenés una fuerza política que te ayude, es casi imposible ascender. Creo que la dirigencia se maneja muy mal a nivel país, acá se permite todo. Si nadie pone los puntos sobre las íes, nunca se van a hacer las cosas como corresponden. Con un equipo bueno y la ayuda, seguramente se asciende”, manifestó.

Lombardi estará en Puerto Iguazú este miércoles a partir de las 20, en la Liga Regional. Al día siguiente, se presentará en Eldorado, a partir de la misma hora. “Esto es para los técnicos, porque me interesa que los técnicos estén preparados y que, si tienen dudas, me puedan preguntar”, dijo.

“Es importante que los técnicos estén esta noche en Posadas, para que disfrutemos de una buena velada. Lo que me interesa es que le quede algo a los técnicos, que es lo más importante”, concluyó Lombardi.