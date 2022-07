Desde la Subsecretaria de Transporte de Misiones autorizaron el aumento en el precio del pasaje de los transportes interurbanos con servicios de media distancia hasta 180 kms, quienes incorporarán un aumento del 10% en su valor.

«Pedimos el aumento del 50 por ciento, pero se dará un 30 por ciento de aumento de manera escalonada durante el año en el precio de pasajes de colectivos urbanos y de media distancia», explicó Juan Manuel Fouce, representante de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (CAEMTAP).

«La situación es insostenible, es urgente el aumento tarifario. Nación no otorgó subsidios a los transportes interurbanos. Los aumentos se darán de forma progresiva», señaló.

Anunció que el mismo comenzará a regir a partir del 20 de julio en la Provincia, y que en el transcurso del año se darán más incrementos en el valor del pasaje.

«En los pasajes urbanos, el incremento es mucho menor. Estamos hablando de seis pesos en el pasaje en la ciudad. Si influye más en los viajes de distancias más largas», aclaró.

«Hubo una actualización el año pasado, que terminó a principio de año. Esta actualización actual no alcanza, se había pedido que no sea escalonada pero el gobierno optó por la mejor solución para la Provincia. Un chofer nuevo gana aproximadamente 130 mil pesos al mes y no alcanza. No acompaña la inflación», sostuvo.

El incremento de costos tiene que ver con las cubiertas de los colectivos, el combustible, los sueldos de los choferes y los costos del transporte. Actualmente, el servicio no es rentable, según sus palabras. «Las consecuencias de esta situación nos exponen a la falta de renovación de las unidades de transporte, la baja frecuencia de vehículos. No nos alcanza» agregó.

Recalcó que «durante todo el 2020 no hubo incremento de tarifas, por congelamiento del sistema nacional. Hoy la Provincia todavía no abonó mayo de la ayuda económica del Fondo Compensador Provincial».

«Mantener los colectivos es extremadamente caro, y la actividad ya no es rentable. Nadie compra las líneas o los vehículos. Los empresarios no tienen escapatoria; además, la ley dice que los vehículos solo pueden tener hasta 15 años de antiguedad», criticó.

«La empresa está reclamando que se renueven las unidades, pero no alcanza. No es justo para el transportista, pero no se puede. No es real que los transportes tengan vehículos de primer nivel cuando la economía no es de primer nivel», indicó el representante de la CAEMTAP.