La detención de Julian Assange es «ofensa contra la libertad», según Manuel López Obrador

(Reuters) -El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que entregó una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, durante una visita a Washington la semana pasada, en la que le asegura que la detención del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es una "ofensa contra la libertad".

Julian Assange, de 51 años, se encuentra detenido en Londres y es requerido por las autoridades estadounidenses por 18 cargos -incluido espionaje- relacionados con la publicación por parte de WikiLeaks de grandes cantidades de registros militares confidenciales de Estados Unidos y cables diplomáticos que, según Washington, pusieron vidas en peligro.

En junio, Reino Unido aprobó su extradición asegurando que no es incompatible con los derechos humanos y que sería tratado adecuadamente. Su defensa apeló la decisión.

«Le dejé una carta al presidente Biden sobre Assange explicándole que no cometió ningún delito grave», dijo López Obrador el lunes. «Él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano (…) detenerlo iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad».

Luego de que Ecuador le retiro el asilo y Julian Assange fuera arrestado en la embajada del país sudamericano en Londres en 2019 -donde estuvo refugiado por siete años-, López Obrador ha ofrecido protección al polémico programador y activista australiano.

El mandatario mexicano aseguró que en su misiva a Biden volvió a ofrecerle «protección y asilo» a Assange. Sin embargo, agregó que aún no había obtenido una respuesta.

