Luego de varios contratiempos, la Copa Posadeña de Fútbol dará inicio este fin de semana

La Liga Posadeña oficializó el calendario del trofeo, luego de que se dilatara el comienzo por distintas cuestiones. Finalmente, el próximo sábado, la pelota rodará nuevamente cuando se enfrenten Colectiveros y Villa Cabello, desde las 13:30 en cancha de Crucero del Norte.

Tal como había anticipado Nelson Castelli hace algunos días, y luego de algunos contratiempos de agenda y la reprogramación de compromisos por el mal clima del pasado fin de semana, la Copa Posadeña de Fútbol finalmente verá su arranque este sábado con una gran cantidad de partidos.

La espera terminó y la Liga Posadeña volverá a ver acción luego de la coronación de Guaraní Antonio Franco el pasado 26 de junio, esta vez, con la disputa por la Copa Posadeña. Los encargados de levantar el telón serán Colectiveros y Villa Cabello, quienes chocarán en territorio de Crucero del Norte, a partir de las 13:30.

En simultáneo, en cancha de La Picada, 1° de Mayo se medirá ante Acapulco, mientras que Luz y Fuerza hará lo propio ante Garupá FC, en cancha de Atlético Posadas.

La jornada continuará a las 15:30, en los mismos terrenos, con las presentaciones de Crucero del Norte ante Garupaense en Santa Inés, la visita de Estudiantes a La Picada y el compromiso entre Atlético Posadas y Estudio Galeano.

Además, a la misma hora, Corpus visitará a Santa Ana, también desde las 15:30.

Por otro lado, el domingo, la acción la pondrán Guacurarí e Itatí, cuando choquen a partir de las 13:30 en cancha de El Brete. En simultáneo, Tigre hará lo propio ante Ágil, en casa de Yacutinga.

En el segundo turno, a partir de las 15:30, El Brete oficiará de local ante La Canterita, mientras que Candelaria visitará a Yacutinga.

La primera jornada de la Copa Posadeña finalizará el día jueves 28, con el partido entre Deportivo Roca y Sporting de Santo Pipó, en cancha del Depor.

Así quedó el calendario:

SABADO

Primer turno (13:30)

Colectiveros vs Villa Cabello (Cancha: CDN)

1° de Mayo vs Acapulco (Cancha: La Picada)

Luz y Fuerza vs Garupá FC (Cancha: Atl. Posadas)

Segundo Turno (15:30)

Crucero del Norte vs Garupaense (Cancha: CDN)

La Picada vs Estudiantes (Cancha: La Picada)

Atlético Posadas vs Estudio Galeano (Cancha: Atl. Posadas)

Santa Ana vs Corpus (Cancha: Santa Ana)

DOMINGO

Primer Turno (13:30)

Guacurarí vs Itatí (Cancha: El Brete)

Tigre vs Ágil (Cancha: Yacutinga)

Segundo Turno (15:30)

El Brete vs La Canterita (Cancha: El Brete)

Yacuntinga vs Candelaria (Cancha: Yacutinga)

JUEVES 15:30

Deportivo Roca vs Sporting de Santo Pipó (Cancha: Dep. Roca)

Cabe destacar, que tanto Guaraní, como Mitre y Jorge Gibson Brown, tendrán fecha libre, siendo recién la siguiente instancia donde realizarán su debut en la Copa.

De esta manera, la Franja se medirá al ganador de Guacurarí vs Itatí, Mitre chocará con el vencedor de El Brete vs La Canterita y finalmente Brown hará lo propio con el equipo que resulte victorioso entre Luz y Fuerza vs Garupá FC.

Esta Copa Posadeña otorgará dos plazas para el Torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFu). Actualmente, dicho torneo transita su última fecha de la fase grupal, la cual fue suspendida el pasado fin de semana por cuestiones climáticas, y donde ya cuenta con los primeros tres clasificados: Guaraní Antonio Franco, Bartolomé Mitre y Atlético Oberá.

«Fue decisión del Consejo Directivo que se otorguen dos plazas, una al campeón y el otro cupo habrá que ver como se determina. Posiblemente sea al subcampeón, pero depende de cómo se estipule el reglamento”, señaló Nelson Castelli, presidente de la Liga Posadeña, en diálogo con Misiones Online.