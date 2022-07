Con más de 80 mil turistas, “los números de visitantes en el Parque Nacional Iguazú superaron las expectativas”

El Parque Nacional Iguazú recibió a más de 86 mil personas durante las dos primeras semanas de julio, superando ampliamente las expectativas de las autoridades de turismo de la localidad. Además, la ocupación hotelera cuenta con más del 90 por ciento de las habitaciones reservadas. Se estima que para la segunda mitad del año, se incrementará aún más el turismo extranjero.

Ángel Palma, presidente de la Asociación Guías de Turismo de Iguazú, señaló en conversación con Misiones Online que las visitas al Parque Nacional Iguazú superan ampliamente las estadísticas existentes previo a la pandemia. “La cantidad de visitantes se vio claramente reflejada dentro de Cataratas ya que registramos un muy buen número”.

En ese aspecto, es importante aclarar que la mayoría de los visitantes provienen de otras localidades de Misiones y de provincias del país ya que el turismo extranjero, “todavía no está en su auge. Esto se da por una situación que ellos también atraviesan. No sólo a nosotros nos golpeó la pandemia. En el segundo período del año van a empezar a llegar”.

A su vez, resaltó que todo el trabajo dentro del Parque se realiza en conjunto con el público. “Durante esta época es imposible no tener pequeños momentos de colapso. Pero por el momento no tuvimos ninguno, los trenes, los guías y los grupos funcionan perfectamente gracias a que los visitantes respetan cada espacio”.

Asimismo, destacó que el domingo 17 de julio, casi 8 mil visitantes ingresaron al parque. “La gente tomó consciencia del destino y del lugar. Además, colaboraron para que la visita salga mejor”.

Tal vez te interese leer: Más de 70 mil personas visitaron el Parque Nacional Iguazú durante la primera quincena de julio

Quienes también volvieron a concurrir a la zona de las pasarelas y caminos del Parque Nacional Iguazú, fueron los animales, atraídos por la cantidad de personas que asisten todos los días. El guía recomendó no darles comida, ya que se vuelven violentos y se enferman. “Los alimentos con grandes cantidades de azúcares y harinas generan enfermedades a las cuales los animales no están acostumbrados. El Parque no cuenta con un veterinario las 24 horas del día para examinarlos, por lo que pedimos que no se les dé comida. Ellos están libres en su hábitat, no hay que tocarlos ni alimentarlos”.

Protocolos dentro del Parque Nacional Iguazú

Cuando el Parque Nacional Iguazú volvió a abrir sus puertas luego de la pandemia de COVID-19, el protocolo establecido consistía en comprar la entrada con anticipación, utilizar barbijo y contratar un guía de turismo durante la experiencia. Hoy, el protocolo es muy diferente.

El presidente de la Asociación Guías de Turismo de Iguazú explicó que “la obligatoriedad de los guías finalizó el 3 de octubre del 2021. Persiste la misma para las agencias. Los particulares pueden contratar el servicio, si así lo quieren”.

En ese sentido, señaló que “el uso del barbijo es opcional ya que es un ambiente abierto y en la provincia no es obligatorio. Lo que continúa siendo obligatorio es la utilización del alcohol en gel y las precauciones individuales”

Insistió en que la compra de las entradas se realice de manera online para disminuir la cantidad de papel utilizado en la impresión de las entradas. “Si compran a través de la página web del Parque, solo es necesario presentar un código para ingresar”.