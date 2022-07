Misiones | Le diagnosticaron una grave enfermedad que reducía su esperanza de vida, hoy sueña con ser jugador profesional gracias al Bayern Múnich

El equipo alemán, Bayern Múnich desembarcó en Misiones y desde ese preciso momento la ilusión de niños y niñas que sueñan con convertirse en futbolistas profesionales, crece. Emmanuel Redlich tiene 9 años, desde pequeño sueña con ser futbolista profesional y comenta su experiencia a partir de ser convocado por el equipo alemán.

«Empecé a jugar al fútbol desde que estaba en la panza de mi mamá. Cuando mi hermana se ponía en la panza de mi mamá yo me corría y pateaba.Hace poco tiempo cumplí 9 años, mi sueño es ser jugador profesional», expresó la joven promesa.

En tanto, contó quiénes son sus inspiraciones en el deporte: «me gusta Messi, Neymar, Lewandowski, Mbappé, De Bruyne, el “Dibu” Martinez y Paredes». Así también, explicó cómo los toma de ejemplo en la cancha: «cuando estoy en posición media me gusta pensar que soy como De Paul; porque él es mediocampista y, cuando estoy como delantero, me gusta creer que soy Messi. Actualmente, soy el capitán de mi equipo y siento que tengo que ordenar a mis jugadores, confío mucho en mi equipo».

En cuanto cómo se siente con su presente, Emma dijo: «agradezco por estar en este proyecto. Cuando soy delantero me gusta pensar que soy Messi», manifestó y agregó: «quiero cumplir mi sueño de ser jugador de fútbol en el Bayern Munich».

Por otra parte, su mamá Silvia Dolis contó cómo se siente al ver a su hijo crecer y jugar luego del riesgo de embarazo que atravesó: «las expectativas de vida de Emmanuel eran muy bajas. Yo no podía quedar embarazada y había perdido dos embarazos antes. Cuando logré quedar embarazada de él; al mes se me desprendió la placenta 70% y los médicos que me atendieron me dijeron que me convenía terminar de perderlo porque él no recibía el aire que necesitaba para terminar de desarrollarse; y se esperaba que naciera con alguna discapacidad», explicó Silvia y agregó: «me tocaron 6 meses de cama y un mes internado en el hospital. Fue un milagro desde un principio por eso le pusimos el nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros».

Tal vez te interese leer: Pablo Solari firmó con River Plate y se convirtió en el cuarto refuerzo de Marcelo Gallardo

En cuanto al nacimiento del pequeño futbolista, su madre manifestó: «los médicos se sorprendieron porque no nació con ningún problema; y el panorama era malo, se esperaba que no hable, que no camine; porque fue un embarazo de riesgo».

Aseverando la satisfacción que siente al ver a su hijo crecer a través del deporte, Silvia refirió: «desde que empezó a caminar que va a la escuelita de futbol. Le escondíamos la pelota y pateaba los tomates y nosotros como familia siempre lo apoyamos. Él hace la diferencia cuando entra en la cancha, comienza a jugar y no para mas».

Asimismo, distinguió la importancia del convenio realizado por el Bayern Múnich y el gobierno provincial: «es una buena oportunidad por parte de la provincia para que se conozca lo que hacen los chicos. En Misiones hay buenos jugadores así que estamos muy agradecidos por la oportunidad y por lo que hacen por el deporte de la provincia».

Los misioneros elegidos por la provincia

El Gobierno de la provincia firmó un convenio con el FC Bayern Munich el pasado mes de enero para la concreción de programas de entrenamiento y oportunidades diseñadas para fomentar el desarrollo de jugadores de fútbol en la provincia.

En contexto de la firma, el gobernador Oscar Herrera Ahuad dijo que el «FC Bayern es uno de los clubes más grandes del mundo y tiene una de las academias más exitosas. Hemos estado buscando la organización perfecta para traer programas de primer nivel que tengan un impacto positivo dentro y fuera de la cancha para niños y niñas en nuestra provincia. Creemos que los campeones de Alemania están perfectamente posicionados para apoyar nuestro objetivo».