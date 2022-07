Liga Posadeña de Hockey | Dos misioneras fueron pre seleccionadas para integrar a Las Lobitas

La Liga Posadeña de Hockey compitió en Mendoza y obtuvo el subcampeonato para caballeros. Además, dos jugadoras fueron pre seleccionadas para el equipo Las Lobitas e integrarán una comisión de tres jugadores y tres jugadoras que viajarán a Goya, Corrientes, para realizar pruebas con el seleccionado.

El pasado 8, 9 y 10 de julio, la Liga Posadeña de Hockey se presentó en Maipú, Mendoza, con las categorías Sub 16 de Damas. Las jugadoras de la tierra colorada finalizaron en la octava colocación y dos de sus jugadores fueron pre seleccionadas para ingresar al equipo “Las Lobitas”. Por otro lado, la categoría Sub 16 de Caballeros alcanzó el subcampeonato del torneo.

La Liga Posadeña de Hockey se formó en 2019 y es una Asociación Sin Fines de Lucro que nuclea el hockey social de la mayoría de los equipos de hockey provincial. En este contexto, Teresa Inés Arriola, presidente de la Liga, contó que “los chicos que integran los seleccionados son de diferentes municipios de Misiones”.

Además, manifestó su felicidad por los resultados obtenidos. “Si bien, las chicas no obtuvieron el podio fueron vistas a nivel nacional, y dos de ellas, fueron preseleccionadas para el equipo de Las Lobitas a nivel nacional, una de Puerto Iguazú y otra de Oberá”.

Actualmente, la Liga cuenta con aproximadamente 60 equipos entre las categorías de Damas Libre, Caballeros Libre y Mamis. Por su parte, Dalma Arroyo, tesorera de la Liga, señaló que la mayoría de los equipos que integran la Asociación son de Puerto Iguazú, Eldorado, Apóstoles, Capioví, Oberá e incluso equipos de Paraguay, que juegan cada quince días: “No somos muchas las personas pero hacemos con gusto lo que está a nuestro alcance porque cada vez se suman más y más”, expresó.

Sobre las diferentes categorías, anunciaron que a partir de agosto, se incorporarán dos más, Sub 14 y Sub 16, sin embargo, comentaron que no hay cancha propia para disponer y armar los torneos: “Siempre estamos a expensas de los clubes que alquilan o de la Federación que también alquila el CEPARD, pero cuando ellos no tienen torneos”, agregaron.

En esta misma línea, manifestaron que es un gran esfuerzo el de los jugadores porque solamente en Posadas hay canchas sintéticas y no en otros municipios de la provincia: “Hay veces que vienen y piden jugar dos partidos. Pero ellos aman venir a jugar porque es donde pueden competir en una cancha sintética y todos los equipos vienen jugando de una cancha de pasto”, comentaron.

Por otro lado, Arriola y Arroyo explicaron que para competir en diversos torneos, los jugadores y jugadoras no deben estar asociados a la Federación Argentina de Hockey ya que desde la Liga se apunta a una visión integral del hockey y se busca dar las posibilidades a personas que les gusta jugar pero tal vez “no tengan la oportunidad de ir a un club o de pagar una subcomisión de hockey”.

Acerca de los torneos, indicaron que este fin de semana se finalizará el de Apertura y en agosto comenzará el de Clausura. También habrá una preselección en Goya, Corrientes, para formar parte de Los Lobos y Las Lobas a nivel nacional el 28, 29 y 30 de julio. “Desde Misiones se mandarán tres jugadores y tres jugadoras. Además, en septiembre estarán compitiendo los caballeros mayores y las damas mayores en Concordia, Entre Ríos”, agregaron.

Para concluir, se remarcó la importancia y la necesidad de canchas sintéticas en el interior de la provincia y resaltaron el compromiso del Gobernador, por la construcción de ellas en Oberá y Eldorado. De esta manera, el anhelo de la Liga es poder tener una cancha propia de hockey.

“Que el Ministerio de Deporte nos conceda una de las dos canchas sintéticas que tiene, que una sea para la Federación y otra para el hockey Social. Actualmente las dos canchas están administradas por la federación así que respetamos los acuerdos anteriores, cuando ellos nos alquilan y está disponible a buena hora”, concluyeron.