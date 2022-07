“Jugar una final del mundo no es fácil, Las Leonas volverán a ser campeonas en el Hockey mundial”, afirmó la jugadora misionera Luciana Von Der Heyde

La jugadora misionera de Hockey Luciana Von Der Heyde señaló que a pesar de que la Selección Argentina femenina perdió este domingo la final del Mundial ante Países Bajos, “Las Leonas” tuvieron una excelente participación en el Campeonato.

La selección nacional cayó este fin de semana 3-1 ante Países Bajos en la final del Mundial de Hockey sobre césped que se realizó en España y al respecto, destacó la jugadora que el equipo femenino de Argentina se acostumbró a estar en lo más alto del hockey mundial y el resultado de este torneo en el que llegaron a ser finalistas, es una muestra más de ello.

«Si Argentina no está dentro de los tres puestos sorprende y es un poco raro y fue lo que pasó cuando en su momento yo estuve y muchas de nosotros eran muy nuevas”, comentó la misionera.

Además, contó que que ya estuvo en contacto con las integrantes de Las Leonas y confirmó que están muy tristes porque querían ser campeonas del torneo. “Jugar una final del mundo no es fácil, no es para cualquiera y por ahí no fue el logro que querían, que era ser campeonas del mundo, pero fueron a la final y se enfrentaron al mejor equipo del mundo”, destacó.

Para la jugadora de la Tierra Colorada, este grupo de chicas que integra hoy Las Leonas, son muy jóvenes y con ganas de llegar leos, eso da garantías de que vendrán muchos buenos momentos para el hockey argentino. Para finalizar, manifestó que el nivel que mostraron las chicas fue muy alto y eso también augura que Argentina será nuevamente campeona en torneos futuros.