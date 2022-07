“El frío del invierno es enemigo de los pacientes con afecciones cardiológicas” afirmó el doctor Osvaldo Navarro

Durante los meses de bajas temperaturas, las personas que sufren de problemas del corazón, deben extremar los cuidados, ya que el frío acrecienta el riesgo de padecer un ACV y otras afecciones pulmonares.

Esta época del año que suele tener bajas temperaturas, es donde más deben cuidar su salud las personas que padecen afecciones cardiológicas. Esto es porque el frío aumenta el riesgo en hipertensos de sufrir accidentes cerebro vasculares, y espasmos coronarios. Además de que suben las chances de contraer padecimientos pulmonares, que compliquen a un corazón enfermo.

El doctor Osvaldo Navarro, especialista en cardiología clínica, habló con Misiones Online TV sobre los cuidados que deben tener las personas que tienen problemas del corazón, cuando bajan las temperaturas.

“El invierno juega en contra de las enfermedades cardiológicas, toda vez que al individuo que sufre de hipertensión arterial, la tensión se eleva con el frio y baja con el calor, porque con el frío hay una vaso constricción, y entonces la tensión aumenta y eso incrementa el riesgo de sufrir un ACV y problemas cardiacos. También con el frío pueden sobrevenir espasmos coronarios. Entonces en esta época hay una mayor cantidad de consultas, por exacerbación de síntomas provocados por el frío” explicó el médico.

El especialista que trabaja en el sector privado de la salud misionera, advirtió que “el frio es un enemigo del corazón, por lo que el enfermo cardiológico debe andar abrigado, y no es conveniente salir a caminar en el momento que hace frio o que haya viento de frente”. Además de que las bajas temperaturas también tienen relación las enfermedades pulmonares como bronquitis, neumonías o algún otro tipo de virosis, que pueden agregar mayor peligrosidad a las enfermedades cardiológicas.

“Siempre hay que tomar los recaudos, y por eso generalmente los médicos ajustamos la medicación si es invierno o verano, ya que muchos pacientes sufren hipertensión arterial por el frío”.

En cuanto a la necesaria realización de ejercicios, Navarro dijo que en invierno se recomienda estar en espacios cerrados para hacer actividad física o caminar en momentos que no hace frio o que no haya viento frío de frente. Pero las actividades físicas hay que hacerlas, y hay que buscar la forma mejor que no implique riesgos para el paciente y su salud. Lo mismo en verano cuando hace mucho calor, no es conveniente salir en los peores horarios. Además de estar bien hidratados y alimentarse con poca sal.

Muchas consultas luego de la cuarentena por COVID

“Nosotros vimos el año después del primer gran encierro, una gran cantidad de pacientes que consultaban, quizás fue porque el paciente al estar en su casa le prestó más atención a su salud, o porque aparecieron síntomas que antes no registraban, pero fue una avalancha, no en número de pacientes, pero si en cantidad de casos de gente enferma y eso sigue, incluyendo pacientes jóvenes”.

Por último, el profesional de reconocida trayectoria, recomendó realizarse controles en todas las etapas de la vida, no solo en gente adulta mayor. “Las enfermedades cardiológicas son más frecuentes en el varón después de los 40 a 45 años, mientras que en las mujeres después de los 50 años. De cualquier manera lo que noto es que hay muchos campeonatos de deportes, donde la gente concurre a jugar juegos de equipos, deportes de contacto, sin exámenes cardiológicos, o que lo hace consiguiendo algún certificado médico de favor, cosa que está mal, tanto del paciente como del médico, es una irresponsabilidad, es algo que hay que desterrar. Todo individuo, que practica deportes, debe hacer al menos una vez al año, algún examen cardiológico, toma de presión, un electro, una prueba de esfuerzo. Eso es lo que recomiendo, hay mucha gente que llega a la adultez sin saber que tiene un problema cardiológico” cerró.

Lisandro Benmaor: “Los niños también pueden tener secuelas, complicaciones y mortalidad por coronavirus”

El especialista en cardiología infantil remarcó la importancia del cuidado y atención médica en los niños postcovid, dado que aunque hay menor incidencia que en los adultos, los niños también pueden tener secuelas, complicaciones y mortalidad por coronavirus.

Señaló que en esta época del año, con el comienzo del invierno es cuando se registra la mayor cantidad de enfermedades infecto-contagiosas, por lo que recomendó extremar cuidados especialmente en los niños.

En el caso de aquellos padres que contrajeron coronavirus y tienen niños pequeños, en un principio no se requería realizar un hisopado a los menores, sin embargo, en aquellos que tienen un factor de riesgo se recomienda realizar el test para tener un certificado de la positividad del virus.

Además, hizo énfasis en la necesidad de que los niños cuenten con todas las vacunas dispuestas en el calendario de vacunación, uno de los más completos en el mundo, y sobre todo indicó que la “vacuna más importante” de todas es “la lactancia materna”.

Benmaor indicó que al igual que las personas mayores, los niños pueden tener secuelas, complicaciones y mortalidad por el Covid-19; aunque aclaró que no representa la misma incidencia y permanencia que en los adultos.

Entre las afecciones que se relacionan con el cuadro de coronavirus,mencionó las patologías neurológicas, secuelas cardiológicas, entre otras.