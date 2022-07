Seguridad vial | Advierten sobre la importancia del correcto manejo de las motos para evitar accidentes de tránsito

Se estima que, durante los últimos cinco años, al menos 48% de los fallecidos en siniestros viales en Argentina fueron motociclistas o acompañantes de motociclistas, según una estadística de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El fenómeno de la siniestralidad vial, ya de por sí preocupante, es profundizado en el caso de las motocicletas, que cuentan con mecanismos de seguridad reducidos en comparación con los automóviles.

El licenciado en Criminalística, Fernando Zacarías, aseguró que este es un “sector de la vía pública que tenemos que avocar”. “No es lo mismo que en el Turismo Carretera, en donde van a 300km/h y están totalmente protegidos. Ante una situación de choque, las lesiones y fallecidos son menos, porque tienen los niveles de seguridad altísimos. En el caso de la motocicleta, la seguridad es el cuerpo”, afirmó.

Por ello es que las decisiones tomadas sobre una motocicleta pueden tener consecuencias mucho más peligrosas e inmediatas que las tomadas en un automóvil. Para Zacarías, el uso del casco es fundamental, al igual que las buenas maniobras. “Aumentó mucho el nivel de siniestros, sobre todo en las rutas misioneras, en donde andan muchas motos, por lo que el número de siniestros sube”, advirtió.

La atención al volante es igualmente crucial. “Muchas veces lo que se hace es ver un riesgo pero no tomarlo como tal, por lo que no se hace nada para evitar esa situación riesgosa”, manifestó el licenciado, recordando un siniestro en donde una motocicleta colisionó con un automóvil que doblaba en U. “No solamente se habla de una preparación del riesgo, sino también en una a la hora de obtener el carné. No es fácil manejar una motocicleta, hay que estar muy capacitado”, sostuvo.

Tal vez te interese leer: “El alcohol al volante afecta a más de 120.000 personas por año en Argentina”, precisó especialista en seguridad vial

Zacarías opinó que muchas de las maniobras hechas por algunos motociclistas, como el zigzagueo para esquivar otros vehículos, nacen de una concepción errónea del papel de la moto como una parte del tránsito. “Esto viene mucho de la mano con que el conductor de la motocicleta piensa que la moto no es un vehículo, pero es un vehículo más, y tiene que comportarse como tal. Tiene que respetar la distancia de frenado y no zigzaguear, porque nunca vemos a un colectivo zigzaguear. La moto tiene que actuar de la misma manera”, remarcó.

Del hecho de que las motocicletas tengan que comportarse de la misma manera que otros vehículos se puede extrapolar su obligación de seguir todas las demás normas de tránsito, como mantenerse en un solo carril. “A veces se va sobre el borde del carril derecho y la puerta abierta de un conductor estacionado termina ocasionando una lesión grave en el motociclista”, manifestó Zacarías.

La preparación de la motocicleta es algo a lo que se debe también prestar atención. “Se cree que es un vehículo que se lo prende, se le da marcha, y se lo arranca, pero este año me tocó ir a ver cinco accidentes con fallecidos en motocicleta que se produjeron porque se pinchó la rueda de atrás”, recordó.

Uno de estos accidentes fue el acaecido en Garuhapé el pasado 3 de julio, que terminó con dos muertos. “La preparación de la motocicleta y su conductor es sumamente importante al momento de salir a la vía pública, y sobre todo entender de que es un vehículo más, y que debe respetar las reglas tanto como un auto, un camión, o un colectivo”, manifestó.

Otro caso, más reconocido a nivel nacional, fue el que ocasionó la muerte del cantante y compositor Pappo, provocado por un roce entre motocicletas que terminó en el cantante siendo arrollado por un automóvil que venía en dirección contraria. “Pappo venía de cuarenta años manejando motos, pero la imprudencia siempre va a estar. Aunque siempre maneje automóvil, tengo que tener cuidado siempre con la motocicleta”, concluyó.